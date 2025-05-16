Погода на выходные в Украине: точный прогноз температур и осадков на 17 и 18 мая

Холода дают свой последний весенний бой, и выходные 17-18 мая заставят нас тепло одеться и положить в сумку зонт. Какая будет погода на выходные в Украине — читай точный прогноз по регионам.

Погода на выходные в Украине: прогноз на субботу, 17 мая

На выходные в Украине прогнозируют неблагоприятную погоду, так что прогулки и отдых на природе лучше отложить на потом. Погода будет нестабильной: дожди, порывистый ветер, заморозки, а температура воздуха останется низкой.

В субботу, 17 мая, температура по всей стране будет на 3-6 градусов ниже нормы, холода будут особенно ощущаться утром.

На Востоке, в частности в Харькове и Луганске, дневные температуры составят +13…+17, а ночью — до +4. Здесь сухо, но прохладно, вероятны сильные порывы ветра.

В центральной части страны днем ​​ожидается +11…+14, а ночью до +3. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, иногда ливни — например, в Кропивницком и Фастове.

На Западе, во Львове и Ивано-Франковске, днем ​​температура не поднимется выше +9…+12, а ночью может опуститься до +1. На почве прогнозируют заморозки, а в таких городах как Ровно, Яворов и Калуш, обильные дожди.

Погода на выходные в Украине: прогноз на воскресенье, 18 мая

В воскресенье, 18 мая, погода останется влажной и прохладной. Дожди пройдут в большинстве регионов, на западе и в центре возможны ливни.

На Востоке температура днем ​​+12… +17, а ночью — до +3, почти без осадков, но будет влажно и ветрено.

В центре +11… +14, с дождями в Борисполе, Черкассах, Кропивницком. Высокая влажность и температурные качели могут отрицательно повлиять на людей с пониженным давлением.

На Западе (Львов, Ивано-Франковск) +10… +13 днем, +3… +5 ночью. Ливни будут продолжаться, особенно в Карпатском регионе — Мукачево и Коломыя в зоне интенсивных осадков, даже возможны подтопления.

На Юге температура будет +13… +17, ночью до +5. В Одессе пройдут сильные дожди, в Херсоне облачно, но без осадков.

Погода на выходные станет самой влажной за неделю. Температура останется ниже климатической нормы, поэтому позаботься о теплой одежде и не забудь о зонте.

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