Погода на выходные в Украине: точный прогноз температур и осадков на 17 и 18 мая

Фото Pexels Холода дают свой последний весенний бой, и выходные 17-18 мая заставят нас тепло одеться и положить в сумку зонт. Какая будет погода на выходные в Украине — читай точный прогноз по регионам. Погода на выходные в Украине: прогноз на субботу, 17 мая На выходные в Украине прогнозируют неблагоприятную погоду, так что прогулки и отдых на природе лучше отложить на потом. Погода будет нестабильной: дожди, порывистый ветер, заморозки, а температура воздуха останется низкой. В субботу, 17 мая, температура по всей стране будет на 3-6 градусов ниже нормы, холода будут особенно ощущаться утром. На Востоке, в частности в Харькове и Луганске, дневные температуры составят +13…+17, а ночью — до +4. Здесь сухо, но прохладно, вероятны сильные порывы ветра. В центральной части страны днем ожидается +11…+14, а ночью до +3. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, иногда ливни — например, в Кропивницком и Фастове. На Западе, во Львове и Ивано-Франковске, днем температура не поднимется выше +9…+12, а ночью может опуститься до +1. На почве прогнозируют заморозки, а в таких городах как Ровно, Яворов и Калуш, обильные дожди. Читать по теме Погода на лето 2025 в Украине: как пройдут долгожданные три месяца Рассказываем, чего ожидать от температуры и природных явлений летом 2025 года. Погода на выходные в Украине: прогноз на воскресенье, 18 мая В воскресенье, 18 мая, погода останется влажной и прохладной. Дожди пройдут в большинстве регионов, на западе и в центре возможны ливни. На Востоке температура днем +12… +17, а ночью — до +3, почти без осадков, но будет влажно и ветрено. В центре +11… +14, с дождями в Борисполе, Черкассах, Кропивницком. Высокая влажность и температурные качели могут отрицательно повлиять на людей с пониженным давлением. На Западе (Львов, Ивано-Франковск) +10… +13 днем, +3… +5 ночью. Ливни будут продолжаться, особенно в Карпатском регионе — Мукачево и Коломыя в зоне интенсивных осадков, даже возможны подтопления. На Юге температура будет +13… +17, ночью до +5. В Одессе пройдут сильные дожди, в Херсоне облачно, но без осадков. Погода на выходные станет самой влажной за неделю. Температура останется ниже климатической нормы, поэтому позаботься о теплой одежде и не забудь о зонте. Раньше мы рассказывали: когда потеплеет в Украине в 2025 году, придет ли лето вовремя.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter