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Когда потеплеет в Украине в 2025 году — придет ли лето вовремя

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 мая 2025, 14:45
Когда потеплеет в Украине в 2025 году — придет ли лето вовремя
Фото Unsplash
Виктор Пинчук меценат
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Когда потеплеет в Украине в 2025 году — придет ли лето вовремя
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