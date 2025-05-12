Когда потеплеет в Украине в 2025 году — придет ли лето вовремя

Фото Unsplash Украинцев интересует, когда потеплеет в Украине в 2025 году. Хотя зима 2024-2025 не отличилась сильными морозами и снегами, но весна все не торопится разогреть нас солнечными лучами. Читай в материале, когда ждать потепления в Украине в 2025 году. Когда потеплеет в Украине 2025 Синоптик Наталья Птуха в интервью NV отметила, что пришедшие к нам в мае заморозки и похолодания перенесли приход метеорологического лета в Украину.— Начиная с 12 мая синоптики ожидают изменения воздушных потоков, и это может повлиять на погоду и температурный режим, — будет потепление, но не резкое, — подчеркнула Птуха. Следует отметить, что до конца недели 12-18 мая во всех городах Украины будет сохраняться прохладная дождливая погода. Читать по теме +2ºС и проливные дожди — прогноз погоды на неделю Какая будет погода на следующей неделе: рассказал Николай Луценко. Каким будет лето 2025 В апреле руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала в интервью Говорит Суханов, каким будет лето этого года. По ее словам, в два последних месяца весны почти каждый год происходят сильные температурные колебания из-за вторжения арктического воздуха с Севера. При этом наблюдаются грозы, град, ливни и т.д. — Если брать много лет — температурный режим становится выше. А чем выше температурный режим, происходит смена воздушной массы. Ее сменяет холодная или прохладная воздушная масса летом, — отметила синоптика. А какой будет погода в Полтаве на май 2025 года, читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter