Когда потеплеет в Украине в 2025 году — придет ли лето вовремя

Украинцев интересует, когда потеплеет в Украине в 2025 году. Хотя зима 2024-2025 не отличилась сильными морозами и снегами, но весна все не торопится разогреть нас солнечными лучами.

Читай в материале, когда ждать потепления в Украине в 2025 году.

Когда потеплеет в Украине 2025

Синоптик Наталья Птуха в интервью NV отметила, что пришедшие к нам в мае заморозки и похолодания перенесли приход метеорологического лета в Украину.

— Начиная с 12 мая синоптики ожидают изменения воздушных потоков, и это может повлиять на погоду и температурный режим, — будет потепление, но не резкое, — подчеркнула Птуха.

Следует отметить, что до конца недели 12-18 мая во всех городах Украины будет сохраняться прохладная дождливая погода.

Каким будет лето 2025

В апреле руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала в интервью Говорит Суханов, каким будет лето этого года.

По ее словам, в два последних месяца весны почти каждый год происходят сильные температурные колебания из-за вторжения арктического воздуха с Севера.

При этом наблюдаются грозы, град, ливни и т.д.

— Если брать много лет — температурный режим становится выше. А чем выше температурный режим, происходит смена воздушной массы. Ее сменяет холодная или прохладная воздушная масса летом, — отметила синоптика.

А какой будет погода в Полтаве на май 2025 года, читай по ссылке.

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