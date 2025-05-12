В последнее время погода в Украине удивляет все больше: май больше напоминает дождливый и морозный ноябрь, в то время как февраль и март были очень теплыми, как для этого сезона. Когда же к нам придет стабильное тепло? Любимый народный синоптик Николай Луценко рассказал, на какую погоду в ближайшее время следует рассчитывать украинцам. По его словам, в мае следует ожидать заморозков и дождей, однако есть свои особенности. О них и не только, дальше в материале.Погода в Украине на неделю По словам Николая Луценко, точный прогноз погоды можно предугадать всего на два дня, а вот от третьего уже могут быть изменения. В то же время погода в мае очень часто бывает случайной и сменной, как это можем наблюдать сейчас. — На следующей неделе погоду можно разделить на условные два периода: примерно до середины недели будет холодно, особенно ночью. На Западе ночью будет всего +2ºС! Идет антициклон с северо-запада, который и принесет такой холод. На Юге, Востоке будет немного теплее — до +7 градусов ночью, — рассказал Николай Луценко. Он также добавил, что днем на Западе не стоит ожидать температуры воздуха выше +12, на Севере — до +14, на Востоке – +16, на Юге столбики поднимутся максимум до +18ºС. В течение этого периода также пройдут дожди. А вот в четверг погода может сильно измениться. — На Востоке и центральных областях будет уже до +20, в южных областях будет 20-22ºС, на Западе до +18, — говорит Луценко. Читать по теме Погода в Ровно на месяц май: пригреет, польет, погремит чем удивит погода в Ровно в мае 2025 года – узнай из материала. Погода в Украине: прогноз на неделю в городах Действительно, синоптики на разных платформах предупреждают о похолодании в среду с проливными дождями в некоторых регионах. По состоянию на 12 мая Укргидрометцентр показал, какая погода в разных регионах страны. Прогноз погоды в городах Украины: +2ºС и проливные дожди — прогноз погоды на неделю / 7 Фотографий А каким будет май для исторического города Полтавы? Читай прогноз погоды на май 2025 года в Полтаве по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter