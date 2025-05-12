Украина

+2ºС и проливные дожди — прогноз погоды на неделю

Елена Астахова, Журналист программы Факты ICTV 12 мая 2025, 12:00
погода на неделю
трое добровольцев
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Не сговариваясь, встретились возле ТЦК: история мамы, воспитавшей троих добровольцев
карта боевых действий
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Карта боевых действий 12 мая 2025: активность врага на большинстве направлениях

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