В последнее время погода в Украине удивляет все больше: май больше напоминает дождливый и морозный ноябрь, в то время как февраль и март были очень теплыми, как для этого сезона.

Когда же к нам придет стабильное тепло? Любимый народный синоптик Николай Луценко рассказал, на какую погоду в ближайшее время следует рассчитывать украинцам.

По его словам, в мае следует ожидать заморозков и дождей, однако есть свои особенности. О них и не только, дальше в материале.

Погода в Украине на неделю

По словам Николая Луценко, точный прогноз погоды можно предугадать всего на два дня, а вот от третьего уже могут быть изменения.

В то же время погода в мае очень часто бывает случайной и сменной, как это можем наблюдать сейчас.

— На следующей неделе погоду можно разделить на условные два периода: примерно до середины недели будет холодно, особенно ночью. На Западе ночью будет всего +2ºС!

Идет антициклон с северо-запада, который и принесет такой холод. На Юге, Востоке будет немного теплее — до +7 градусов ночью, — рассказал Николай Луценко.

Он также добавил, что днем ​​на Западе не стоит ожидать температуры воздуха выше +12, на Севере — до +14, на Востоке – +16, на Юге столбики поднимутся максимум до +18ºС. В течение этого периода также пройдут дожди.

А вот в четверг погода может сильно измениться.

— На Востоке и центральных областях будет уже до +20, в южных областях будет 20-22ºС, на Западе до +18, — говорит Луценко.

Погода в Украине: прогноз на неделю в городах

Действительно, синоптики на разных платформах предупреждают о похолодании в среду с проливными дождями в некоторых регионах.

По состоянию на 12 мая Укргидрометцентр показал, какая погода в разных регионах страны.

Прогноз погоды в городах Украины:

+2ºС и проливные дожди — прогноз погоды на неделю / 7 Фотографий

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