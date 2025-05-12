Україна

+2ºС та проливні дощі — прогноз погоди на тиждень

Олена Астахова, Журналістка пограми Факти ICTV 12 Травня 2025, 12:00
погода на тиждень
карта бойових дій
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Карта бойових дій 12 травня 2025: активність ворога на більшості напрямках

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