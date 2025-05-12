Останнім часом погода в Україні дивує все більше: травень більше нагадує дощовий та морозний листопад, в той час, як лютий та березень були дуже теплими, як для цього сезону. То коли ж до нас прийде стабільне тепло? Улюблений народний синоптик Микола Луценко розповів, на яку погоду найближчим часом варто розраховувати українцям. За його словами, у травні варто чекати заморозків та дощів, однак є свої особливості. Про них і не тільки — далі у матеріалі.Погода в Україні на тиждень За словами Миколи Луценка, точний прогноз погоди можливо передбачити лише на два дні, а ось від третього — уже можуть бути зміни. Водночас погода у травні дуже часто буває випадковою та швидкозмінною, як це можемо спостерігати зараз. — Погоду наступного тижня можна розділити на умовні два періоди: приблизно до середини тижня буде холодно, особливо вночі. На Заході вночі буде всього +2ºС! Йде антициклон із північного заходу, який і принесе такий холод. На Півдні, Сході буде трохи тепліше — до +7 градусів вночі, — розповів Микола Луценко. Він також додав, що вдень на Заході не варто чекати температури повітря вище за +12, на Півночі — до +14, на Сході — +16, на Півдні стовпчики підіймуться максимум до +18ºС. Протягом цього періоду також йтимуть дощі. А ось у четвер погода може сильно змінитися. — На Сході та у центральних областях буде вже до +20, у південних областях буде 20-22ºС, на Заході до +18, — каже Луценко. Читати на тему Погода в Рівному на місяць травень: пригріє, поллє, погримить Розказуємо, яку погоду прогнозують синоптики на травень у Рівному. Погода в Україні: прогноз на тиждень у містах Дійсно, синоптики на різних платформах попереджають про похолодання до середи з проливними дощами у деяких регіонах. Станом на 12 травня, Укргідрометцентр показав, яка погода в різних регіонах країни. Прогноз погоди в містах України: +2ºС та проливні дощі — прогноз погоди на тиждень / 7 Фотографій А яким буде травень для історичного міста Полтава? Читай прогноз погоди на травень 2025 у Полтаві за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Погода в Україні, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter