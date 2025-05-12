Останнім часом погода в Україні дивує все більше: травень більше нагадує дощовий та морозний листопад, в той час, як лютий та березень були дуже теплими, як для цього сезону.

То коли ж до нас прийде стабільне тепло? Улюблений народний синоптик Микола Луценко розповів, на яку погоду найближчим часом варто розраховувати українцям.

За його словами, у травні варто чекати заморозків та дощів, однак є свої особливості. Про них і не тільки — далі у матеріалі.

Погода в Україні на тиждень

За словами Миколи Луценка, точний прогноз погоди можливо передбачити лише на два дні, а ось від третього — уже можуть бути зміни.

Водночас погода у травні дуже часто буває випадковою та швидкозмінною, як це можемо спостерігати зараз.

— Погоду наступного тижня можна розділити на умовні два періоди: приблизно до середини тижня буде холодно, особливо вночі. На Заході вночі буде всього +2ºС!

Йде антициклон із північного заходу, який і принесе такий холод. На Півдні, Сході буде трохи тепліше — до +7 градусів вночі, — розповів Микола Луценко.

Він також додав, що вдень на Заході не варто чекати температури повітря вище за +12, на Півночі — до +14, на Сході — +16, на Півдні стовпчики підіймуться максимум до +18ºС. Протягом цього періоду також йтимуть дощі.

А ось у четвер погода може сильно змінитися.

— На Сході та у центральних областях буде вже до +20, у південних областях буде 20-22ºС, на Заході до +18, — каже Луценко.

Погода в Україні: прогноз на тиждень у містах

Дійсно, синоптики на різних платформах попереджають про похолодання до середи з проливними дощами у деяких регіонах.

Станом на 12 травня, Укргідрометцентр показав, яка погода в різних регіонах країни.

Прогноз погоди в містах України:

+2ºС та проливні дощі — прогноз погоди на тиждень / 7 Фотографій

А яким буде травень для історичного міста Полтава? Читай прогноз погоди на травень 2025 у Полтаві за посиланням.

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