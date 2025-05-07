Погода в Рівному на місяць травень: пригріє, поллє, погримить

Фото Pixabay У травні 2025 року синоптики обіцяють Рівному типову весняну атмосферу: дні поступово теплішатимуть, ночі також, а небо то яснітиме, то ховатиметься за дощовими хмарами. Детальніше, якою буде погода у Рівному в травні 2025 року по декадах, з аналізом температур та опадів — читай далі. Погода у Рівному на місяць: період 1-10 травня В першу декаду травня термометр найчастіше показуватиме близько 12-16 градусів тепла, а от ночі погрожуватимуть невчасними заморозками: 8 та 9 числа прогнозується 0…+1. Ховати легку куртку точно не доведеться. Читати на тему Погода в Одесі на травень 2025: то сандалії, то парасоля — готуй все одразу Яких сюрпризів чекати від погоди в травні в Одесі – даємо точний прогноз. Погода в Рівному на місяць: період 11-20 травня Травень в Рівному традиційно щедрий на вологу, і цього разу очікується близько 90 міліметрів опадів — це доволі багато. Найчастіше дощитиме саме у другій декаді місяця, і місцями можуть прогриміти грози. Але це буде не нудний дощовий марафон — скоріше, короткі рвучкі зливи, які швидко минають. Однак у другій декаді травня тримаємо парасолю у сумці щодня.Погода поступово наближатиметься до типово травневої: вдень в середньому від +16°C до +19°C, вночі — +3°C…+9°C. Погода в Рівному на місяць: період 21-31 травня Третя декада місяця обіцяє подарувати по-справжньому м’яке, майже літнє тепло: +19…+22, і навіть ночі нарешті прогріються до +11°C…+14°C. Дощі майже припиняться, хоча два дні, 20 та 24, ймовірні зливи, але решту часу сонце пануватиме над хмарами. Цікаво, що у травні минулого, 2024, року погода виявилася дещо теплішою за прийняту норму. Температура інколи сягала майже 29°C, а заморозки і холодні ночі були лише на початку місяця. Опадів випало менше, ніж зазвичай, хоча й тоді не обійшлося без семи днів із грозами. Раніше ми розповідали про магнітні бурі в травні 2025: коли метеозалежним готуватися до мігрені. Скриншот з сайту Мeteofor.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Погода в Україні, Рівне Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter