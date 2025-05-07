Подорожі та натхнення

Погода в Рівному на місяць травень: пригріє, поллє, погримить

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Травня 2025, 14:55
погода в рівному
Фото Pixabay
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