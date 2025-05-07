Погода в Рівному на місяць травень: пригріє, поллє, погримить

У травні 2025 року синоптики обіцяють Рівному типову весняну атмосферу: дні поступово теплішатимуть, ночі також, а небо то яснітиме, то ховатиметься за дощовими хмарами.

Детальніше, якою буде погода у Рівному в травні 2025 року по декадах, з аналізом температур та опадів — читай далі.

Погода у Рівному на місяць: період 1-10 травня

В першу декаду травня термометр найчастіше показуватиме близько 12-16 градусів тепла, а от ночі погрожуватимуть невчасними заморозками: 8 та 9 числа прогнозується 0…+1. Ховати легку куртку точно не доведеться.

Погода в Рівному на місяць: період 11-20 травня

Травень в Рівному традиційно щедрий на вологу, і цього разу очікується близько 90 міліметрів опадів — це доволі багато. Найчастіше дощитиме саме у другій декаді місяця, і місцями можуть прогриміти грози.

Але це буде не нудний дощовий марафон — скоріше, короткі рвучкі зливи, які швидко минають. Однак у другій декаді травня тримаємо парасолю у сумці щодня.

Погода поступово наближатиметься до типово травневої: вдень в середньому від +16°C до +19°C, вночі — +3°C…+9°C.

Погода в Рівному на місяць: період 21-31 травня

Третя декада місяця обіцяє подарувати по-справжньому м’яке, майже літнє тепло: +19…+22, і навіть ночі нарешті прогріються до +11°C…+14°C. Дощі майже припиняться, хоча два дні, 20 та 24, ймовірні зливи, але решту часу сонце пануватиме над хмарами.

Цікаво, що у травні минулого, 2024, року погода виявилася дещо теплішою за прийняту норму. Температура інколи сягала майже 29°C, а заморозки і холодні ночі були лише на початку місяця. Опадів випало менше, ніж зазвичай, хоча й тоді не обійшлося без семи днів із грозами.

Раніше ми розповідали про магнітні бурі в травні 2025: коли метеозалежним готуватися до мігрені.

Скриншот з сайту Мeteofor.

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