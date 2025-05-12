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Коли потеплішає в Україні у 2025 році — чи прийде літо вчасно

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Травня 2025, 14:45
Коли потеплішає в Україні у 2025 році — чи прийде літо вчасно
Фото Unsplash
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Коли потеплішає в Україні у 2025 році — чи прийде літо вчасно
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