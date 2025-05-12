Коли потеплішає в Україні у 2025 році — чи прийде літо вчасно

Українців цікавить, коли потеплішає в Україні у 2025 році. Хоча зима 2024-2025 не відзначилася сильними морозами та снігами, але весна все не поспішає розігріти нас сонячними променями.

Читай у матеріалі, коли чекати потепління в Україні у 2025 році.

Коли потеплішає в Україні 2025

Синоптикиня Наталія Птуха в інтервʼю NV зазначила, що заморозки та похолодання, які прийшли до нас у травні, перенесли прихід метеорологічного літа в Україну.

— Починаючи з 12 травня синоптики очікують зміни повітряних потоків, і це може вплинути на погоду й температурний режим, — буде потепління, але не різке, — наголосила Птуха.

Варто зазначити, що до кінця тижня 12-18 травня у всіх містах України буде зберігатися прохолодна дощова погода.

Яким буде літо 2025

У квітні керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла в інтервʼю Говорить Суханов, яким буде цьогорічне літо.

За її словами, у два останні місяці весни майже кожного року відбуваються сильні температурні коливання через вторгнення арктичного повітря з Півночі.

Разом з цим спостерігаються грози, град, зливи тощо.

— Якщо брати за багато років — температурний режим стає вищим. А чим вище температурний режим, відбувається зміна повітряної маси. Її змінює холодна або прохолодна повітряна маса влітку, — зазначила синоптикиня.

А якою буде погода у Полтаві на травень 2025, читай за посиланням.

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