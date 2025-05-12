Коли потеплішає в Україні у 2025 році — чи прийде літо вчасно

Фото Unsplash Українців цікавить, коли потеплішає в Україні у 2025 році. Хоча зима 2024-2025 не відзначилася сильними морозами та снігами, але весна все не поспішає розігріти нас сонячними променями. Читай у матеріалі, коли чекати потепління в Україні у 2025 році. Коли потеплішає в Україні 2025 Синоптикиня Наталія Птуха в інтервʼю NV зазначила, що заморозки та похолодання, які прийшли до нас у травні, перенесли прихід метеорологічного літа в Україну. — Починаючи з 12 травня синоптики очікують зміни повітряних потоків, і це може вплинути на погоду й температурний режим, — буде потепління, але не різке, — наголосила Птуха. Варто зазначити, що до кінця тижня 12-18 травня у всіх містах України буде зберігатися прохолодна дощова погода. Читати на тему +2ºС та проливні дощі — прогноз погоди на тиждень Якою буде погода наступного тижня: розповів Микола Луценко. Яким буде літо 2025 У квітні керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла в інтервʼю Говорить Суханов, яким буде цьогорічне літо. За її словами, у два останні місяці весни майже кожного року відбуваються сильні температурні коливання через вторгнення арктичного повітря з Півночі. Разом з цим спостерігаються грози, град, зливи тощо. — Якщо брати за багато років — температурний режим стає вищим. А чим вище температурний режим, відбувається зміна повітряної маси. Її змінює холодна або прохолодна повітряна маса влітку, — зазначила синоптикиня. А якою буде погода у Полтаві на травень 2025, читай за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Погода в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter