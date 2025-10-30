Погода в Харькове в ноябре 2025: от золотого тепла до дыхания зимы

Ноябрь 2025 года в Харькове обещает быть переменчивым. Начало месяца ещё порадует теплом и солнечными днями, середина принесёт прохладу и дожди.

А в конце осень постепенно отдаст город во власть зимы — с первыми заморозками и затишьем перед снегом.

Погода в Харькове на ноябрь 2025 года

В целом, по предварительному долгосрочному прогнозу, в ноябре 2025 года в Харькове ожидается:

Солнечных или частично солнечных дней: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 30 — 16 дней.

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 30 — 16 дней. Дождливых или пасмурных дней с осадками: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 — 18 дней.

Погода в Харькове на ноябрь 2025 по неделям

Харьков: прогноз погоды на 1–2 число (суббота–воскресенье)

Первые дни месяца встретят солнцем и лёгкой облачностью. Воздух днём прогреется до +10…+11°С, ночи останутся достаточно мягкими — около +5…+6°С.

Харьков: прогноз погоды на 3–9 число

С 3 по 9 ноября погода начнёт меняться. В начале недели, с понедельника по среду, ожидается тёплое солнце — днём +12…+14°С, ночью +6…+8°С. Но уже с четверга небо затянут тучи, возможны дожди, а температура постепенно снизится до +4…+9°С днём и +1…+2°С ночью.

Харьков: прогноз погоды на 10–16 число

Третья неделя ноября будет умеренно прохладной. В начале ожидается переменная облачность, +6…+9°С днём и +2…+3°С ночью. Во второй половине недели солнце то будет появляться, то снова прятаться за облака, возможны дожди. Дневная температура колеблется в пределах +7…+10°С, ночью станет свежее — +1…+5°С.

Читать по теме Погода на ноябрь 2025 года в Украине: когда ждать первого снега Первые снега, протяжные дожди и морозы ждут тебя в ноябре

Харьков: прогноз погоды на 17–23 число

Первые дни четвёртой недели обещают быть пасмурными, с плотной облачностью и дневной температурой +7…+8°С. Ночи прохладные, около 0…+4°С. С четверга станет холоднее, небо немного прояснится, но воздух уже будет зимне-свежим: днём лишь +2…+4°С, ночью около нуля. С 23 числа ожидается заметное похолодание — дневная температура опустится до +2°С, а ночью термометры могут показать 0°С.

Харьков: прогноз погоды на 24–30 число

Завершение месяца принесёт настоящее предзимье. Небо будет пасмурным, с дождями и мокрым снегом. Днём температура будет колебаться между 0 и +4°С, а ночью — от 0 до -6°С. Именно в конце ноября Харьков ощутит первые настоящие морозы.

А если планируешь поездку во Львов, узнай, что синоптики прогнозируют на ноябрь 2025 года для города Льва.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!