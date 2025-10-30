Погода у Харкові на листопад 2025 року: від золотого тепла до подиху зими

Листопад 2025 року у Харкові обіцяє бути мінливим. Початок місяця ще потішить теплом і сонячними днями, середина принесе прохолоду та дощі.

А наприкінці осінь поступово віддасть місто у владу зими — з першим морозцем і затишшям перед снігом.

Погода у Харкові на листопад 2025 року

Загалом за попереднім довгостроковим прогнозом в листопаді 2025 у Харкові очікується:

Сонячних днів або частково сонячних: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 30 — 16 днів.

Дощових або хмарних днів з опадами: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 — 18 днів

Погода у Харкові на листопад по тижнях

Харків: прогноз погоди на 1-2 число (субота–неділя)

Перші дні місяця зустрінуть сонцем і легкою хмарністю. Повітря вдень прогріється до +10…+11°С, ночі залишаться досить м’якими — близько +5…+6°С.

Харків: прогноз погоди на 3-9 число

3-9 листопада погода почне змінюватися. На початку тижня, з понеділка по середу, ще чекаємо на тепле сонце — вдень +12…+14°С, уночі +6…+8°С. Але вже з четверга небо затягнуть хмари, можливі дощі, а температура поступово знизиться до +4…+9°С удень і +1…+2°С уночі.

Читати на тему Погода на листопад 2025 року в Україні: коли чекати на перший сніг Перші сніги, протяжні дощі та морози чекають на тебе у листопаді

Харків: прогноз погоди на 10-16 число

Третій тиждень листопада буде помірно прохолоднішим. На початку очікується мінлива хмарність, +6…+9°С вдень і +2…+3°С уночі. У другій половині тижня сонце то виглядатиме, то знову ховатиметься за хмари, може принести дощі. Денна температура коливатиметься в межах +7…+10°С, а вночі стане свіжіше — +1…+5°С.

Харків: прогноз погоди на 17–23 число

Перші дні четвертого тижня обіцяють бути похмурими, із суцільною хмарністю та денними температурами +7…+8°С. Ночі прохолодні, близько 0…+4°С. З четверга стане холодніше, небо трохи проясниться, але повітря буде вже зимно-свіже: вдень лише +2…+4°С, уночі близько нуля. З 23-го числа очікується помітне похолодання — денна температура опуститься до +2°С, а вночі термометри можуть показати 0°С.

Харків: прогноз погоди на 24–30 число

Завершення місяця принесе справжнє передзим’я. Небо буде похмурим, із дощами та мокрим снігом. Денна температура коливатиметься між 0 і +4°С, а нічна — від 0 до -6°С. Саме наприкінці листопада Харків відчує перший справжній мороз.

