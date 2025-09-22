Прогноз погоды в Харькове в октябре 2025 года: стоит ли ожидать сильных холодов

Харьков — это город и бывшая столица Украины с легендарной историей и невероятными историческими достопримечательностями. Читай в материале, какая будет погода в Харькове в октябре 2025 года и будут ли еще теплые дни — в материале.

Погода в Харькове в октябре 2025 года: первая декада, с 01.10 по 10.10

Первая декада месяца окажется самой стабильной и теплой за весь октябрь. Днем показатель температуры будет колебаться в диапазоне +13…+16°, а ночью — от +5° до +7°.

Первые три дня будут полностью солнечными и будут пригревать нас в прохладные дни октября, однако дальше солнце будет прятаться за облаками: 4, 6 и 8 октября ожидается переменная облачность, а во все остальные дни — темные и пасмурные. Осадков в первые 10 дней не ожидается, поэтому погода в Харькове должна быть относительно теплой с легкой прохладой.

Погода в Харькове в октябре: вторая декада, с 11.10 по 20.10

Середина октября будет тоже довольно умеренной и стабильной по температуре: днем термометр будет показывать температуру от 11° до +14°, а в ночное время суток — в диапазоне +4…+6°.

Только 11 и 15 числа месяца мы сможем увидеть солнце без облаков — это чуть ли не последние такие сутки. Также исключением будет 12 октября — в эти сутки прогнозируется переменная облачность. Все остальные дни полностью затмят небо своими облаками.

Погода в Харькове в октябре относительно осадков: в понедельник, 20 октября, прогнозируется небольшой дождь — поэтому учитывай эту информацию при планировании своих дел и не забудь взять с собой зонтик на всякий случай.

Прогноз погоды в Харькове в октябре: третья декада, с 21.10 по 31.10

Конец месяца будет довольно холодным и с перепадами температур: днем температура воздуха будет достигать от +8° до +12°, а ночью будет совсем холодно — от +2° до +5°.

25, 26, 28 и 29 числа ты сможешь наблюдать переменную облачность, а 30 — полностью ясные сутки без единого облачка. Все остальные дни декады прогнозируются полностью облачными. Осадков на последние 11 дней октября не предвидится.

