Прогноз погоди у Харкові у жовтні 2025: чи очікувати сильних холодів

Харків — це місто та колишня столиця України з легендарною історією та неймовірними історичними пам’ятками. Читай у матеріалі, яка буде погода у Харкові в жовтні 2025 року та чи будуть ще теплі дні — у матеріалі.

Погода у Харкові в жовтні 2025 року: перша декада, з 01.10 по 10.10

Перша декада місяця виявиться найбільш стабільною та найтеплішою за весь жовтень. Удень показник температури коливатиметься у діапазоні +13…+16°, тоді як уночі — від +5° до +7°.

Перші три дні будуть повністю сонячними та пригріватимуть нас у прохолодні дні жовтня, проте далі сонце ховатиметься за хмари: 4, 6 та 8 жовтня передбачається мінлива хмарність, а у всі інші дні — темні та похмурі. Опадів у перші 10 днів не передбачається, тож погода у Харкові має бути відносно теплою з легкою прохолодою.

Погода у Харкові в жовтні: друга декада, з 11.10 по 20.10

Середина жовтня буде теж доволі помірною та стабільною щодо температури: удень термометр показуватиме температуру від 11° до +14°, а у нічний час доби — у діапазоні +4…+6°.

Лише 11 та 15 числа місяця ми зможемо побачити сонце без хмар — це ледь не останні такі доби. Також винятком буде 12 жовтня — цієї доби прогнозується мінлива хмарність. Усі інші дні затьмарять повністю небо своїми хмарами.

Погода у Харкові в жовтні стосовно опадів: у понеділок, 20 жовтня, прогнозується невеликий дощ — тож враховуй цю інформацію щодо планування власних справ та не забудь взяти з собою парасольку про всяк випадок.

Прогноз погоди у Харкові в жовтні: третя декада, з 21.10 по 31.10

Кінець місяця видасться доволі холодним та з перепадами температур: у денний час температура повітря досягатиме від +8° до +12°, тоді як вночі буде геть холодно — від +2° до +5°.

25, 26, 28 та 29 числа ти зможеш спостерігати мінливу хмарність, а 30 — повністю ясну добу без жодної хмаринки. Всі інші дні декади прогнозуються повністю хмарними. Опадів на останні 11 днів жовтня не передбачається.

