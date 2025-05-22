Погода в Хмельницком на июнь 2025: к чему готовиться горожанам и туристам

Многие уже начинают планировать свой летний отдых или другие летние дела, поэтому ищут информацию о погоде. В частности, некоторых может интересовать погода в Хмельницком на июнь 2025 года.

В общей сложности, первый месяц лета обещает быть комфортным и приятным для разнообразных активностей на свежем воздухе. Читай, какой будет погода в июне 2025 года в Хмельницком.

Погода в Хмельницком на июнь 2025

По данным сайта Wisemeteo, в Хмельницком в июне прогнозируется всего несколько полностью солнечных дней. Все остальные будут с переменной облачностью, также много будет дождей. Хотя они будут лёгкими и короткими.

Температура воздуха комфортная, не будет очень сильная жара. Дневные показатели будут колебаться от +21°C до +27°C, ночные — от +10°C до +17°C. Такой температурный режим идеально подходит как для отдыха, так и работы на огородах или даче.

Прогноз погоды на июнь в Хмельницком в общей сложности предупреждает о 23 дождливых днях, но эти осадки могут быть переменными и слабыми — то есть дождь может идти ночью или длиться всего несколько минут. В большинстве случаев после дождя будет смотреться солнце. Лучшими для отдыха на природе будут периоды во второй половине месяца, когда осадков станет меньше, а температура станет более стабильной.

Последний день июня в Хмельницком будет самым теплым: целый день будет светить солнце, температура воздуха днем ​​будет +26°C, а ночью — +15°C. Ветер преимущественно северо-западный, до 15 км/ч, что обеспечит приятную свежесть даже в теплые дни.

Также стоит отметить, что продолжительность светового дня в июне составит около 16 часов.

Итак, июнь в Хмельницком обещает быть теплым, но не слишком жарким, с большим количеством переменчивых дней. Это хорошее время для прогулок, занятий спортом на улице, путешествий по области и коротких поездок на природу. Главное — иметь с собой зонт на всякий случай и не забывать о солнцезащитных средствах в ясные дни.

Также ранее мы рассказывали, каким будет второй месяц лета в Украине. Читай о прогнозе погоды на июль 2025 года.

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