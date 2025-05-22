Погода в Хмельницькому на червень 2025: до чого готуватися містянам та туристам

Багато людей вже починають планувати свій літній відпочинок або інші справи, тому шукають інформацію про погоду. Зокрема декого може цікавити погода в Хмельницькому на червень 2025.

Загалом, перший місяць літа обіцяє бути комфортним та приємним для різноманітних активностей на свіжому повітрі. Читай, якою буде погода в червні 2025 у Хмельницькому.

Погода в Хмельницькому на червень 2025

За даними сайту Wisemeteo, у Хмельницькому у червні прогнозується лише кілька повністю сонячних днів. Усі інші будуть з перемінною хмарністю, також багато дощитиме. Хоча дощі будуть легкими та короткими.

Температура повітря комфортною, не буде дуже сильна спека. Денні показники коливатимуться від +21°C до +27°C, нічні — від +10°C до +17°C. Такий температурний режим ідеально підходить як для відпочинку, так і для роботи на городах чи дачі.



Прогноз погоди на червень у Хмельницькому загалом попереджає про 23 дощових дні, але ці опади можуть бути перемінними та слабкими — тобто дощ може йти вночі або тривати всього кілька хвилин. У більшості випадків після дощу виглядатиме сонце. Найкращими для відпочинку на природі будуть періоди у другій половині місяця, коли опадів поменшає, а температура стане стабільнішою.

Останній день червня у Хмельницькому буде найтеплішим: цілий день світитиме сонце, температура повітря вдень сягатиме +26°C, а вночі — +15°C. Вітер переважно північно-західний, до 15 км/год, що забезпечить приємну свіжість навіть у теплі дні.

Також варто зазначити, що тривалість світлового дня в червні сягатиме майже 16 годин.

Отже, червень у Хмельницькому обіцяє бути теплим, але не надто спекотним, з великою кількістю мінливих днів. Це гарний час для прогулянок, занять спортом на вулиці, подорожей областю та коротких поїздок на природу. Головне — мати з собою парасолю про всяк випадок і не забувати про сонцезахисні засоби у ясні дні.

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