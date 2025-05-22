Подорожі та натхнення

Погода в Хмельницькому на червень 2025: до чого готуватися містянам та туристам

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Травня 2025, 13:15
Погода в червні 2025 в Хмельницькому
Фото Unsplash
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