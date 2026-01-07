Прогноз погоды на январь 2026 в Одессе: солнце или переменная погода — узнай первым

Даже вопреки регулярным обстрелам и другим опасностям военного времени, для туристов Одесса остается самым привлекательным городом страны.

Традиционно зима здесь теплая и не очень солнечная, климат влажный и ветреный. Но будет ли типичным начало этого года — прогноз погоды на январь 2026 года в Одессе — в нашем материале.

Прогноз погоды на январь в Одессе: первая декада, с 01.01 по 10.01

Январь в Одессе начался довольно мягко и пасмурно. Первые дни были облачными и дождливыми, с дневными температурами от +5 до +10°С, ночными — от 2 до 5°С с плюсом. Но 9 числа погода немного приблизится к зимней: появится солнце, днем лишь +2°, а ночью мороз −2°. 10 января вернутся осадки и облачность, дожди, дневная температура +4°, ночная — около нуля градусов.

Прогноз погоды в Одессе в январе 2026: вторая декада, с 11.01 по 20.01

В эту декаду погода в Одессе покажет чередование мороза и солнца. Начало — 11-12 января будет прохладным и ветреным, с морозами до −7°С ночью, днем от −1°С до +4°С. 13 января стало теплее и более солнечно, ночной минус −5°, дневная температура лишь −1°С.

14-15 числа дожди и облачность вернутся, а температура поднимется до +2–0°С днем и −2°С ночью. 16-18 будут самыми теплыми днями: до +10°С днем, ночи теплые — +3-6°С.

С 18 по 20 января синоптики прогнозируют яркие солнечные дни.

Прогноз погоды на январь 2026 в Одессе: третья декада, с 21.01 по 31.01

В последнюю треть месяца погода в Одессе немного облачная, но довольно мягкая. 21-22 января дневная температура будет держаться в пределах +6-7°С, ночная 3-4°С, небо затянет облаками, но без осадков.

23-24 числа снова выглянет солнце, днем станет теплее +6°С, ночью +5°С.

25-27 числа будет стабильно облачно и тепло для зимы — днем +8-9°С, ночью +5-7°С.

В конце месяца, 28-31 января, солнце снова ненадолго будет появляться, дневные температуры ожидаются в диапазоне +6-8°С, ночные около 4-6°С тепла. 29 и 31 января будет облачно, но без морозов.

