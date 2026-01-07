Прогноз погоди на січень 2026 в Одесі: сонце чи мінлива погода — дізнайся першим

Навіть попри регулярні обстріли та інші небезпеки воєнного часу, для туристів Одеса лишається найпривабливішим містом країни.

Традиційно зима тут тепла і не дуже сонячна, клімат вологий та вітряний. Але чи буде типовим початок цього року — прогноз погоди на січень 2026 року в Одесі — у нашому матеріалі.

Прогноз погоди на січень в Одесі: перша декада, з 01.01 по 10.01

Січень в Одесі розпочався доволі м’яко і похмуро. Перші дні були хмарними і дощовим, з денними температурами від +5 до +10°С, нічними — від 2 до 5°С з позначкою плюс. Але 9 числа погода дещо наблизиться до зимової: з’явиться сонце, вдень лише +2°, а вночі мороз −2°. 10 січня повернуться опади і хмарність, дощі, денна температура +4°, нічна — близько нуля градусів.

Прогноз погоди в Одесі в січні 2026: друга декада, з 11.01 по 20.01

В цю декаду погода в Одесі покаже чергуванням морозу та сонця. Початок — 11-12 січня буде прохолодним і вітряним, з морозами до −7°С вночі, вдень від −1°С до +4°С. 13 січня стало тепліше і більш сонячно, нічний мінус −5°, денна температура лише −1°С.

14-15 числа дощі та хмарність повернуться, а температура підніметься до +2–0°С вдень і −2°С вночі. 16-18 будуть найтепліші дні: до +10°С вдень, ночі теплі — +3-6°С.

З 18 по 20 січня синоптики прогнозують яскраві сонячні дні.

Прогноз погоди на січень 2026 в Одесі: третя декада, з 21.01 по 31.01

В останню третину місяця погода в Одесі трохи хмарна, але доволі м’яка. 21-22 січня денна температура триматиметься в межах +6-7°С, нічна 3-4°С, небо затягне хмарами, але без опадів.

23-24 числа знову визирне сонце, вдень стане тепліше +6°С, вночі +5°С.

25-27 числа буде стабільно хмарно і тепло для зими — вдень +8-9°С, вночі +5-7°С.

Наприкінці місяця, 28-31 січня, сонце знову ненадовго повертатиметься, денні температури очікуються в діапазоні +6-8°С, нічні близько 4-6°С тепла. 29 та 31 січня буде хмарно, але без морозів.

