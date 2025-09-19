Погода в Украине 1 октября: чего ожидать в начале месяца

С приходом второго месяца осени в Украине ожидается довольно стабильная погода и совсем немного осадков. Читай в материале, какая будет погода 1 октября на территории Украины и будут ли сильные похолодания.

Погода на 1 октября: центральная Украина

На 1 октября 2025 года в центральных областях Украины ожидается типичная осенняя погода. Днем температура около +13°C, ночью +5°C. Облачность преимущественно частичная, с возможностью прояснений. Осадки: вероятность дождя ожидается на уровне 30%, количество до 1-2 мм. Влажность воздуха — 70-75%; ветер слабый, примерно 3-5 м/с.

Прогноз погоды на 1 октября: западная Украина

Днем на западной Украине ожидается +12-14°C, а ночью — +4-6°C. Облачность полная, возможны короткие прояснения. Осадки: вероятность дождя выше, чем в центральной части страны, а именно ~40%, до 3 мм, из-за горного влияния. Влажность 75-80%, а ветер ожидается прохладный, до 4-6 м/с. Климатические данные указывают на умеренную осень с повышенной влажностью.

Погода 1 октября 2025 года: южная Украина

Так как южная Украина является самым теплым регионом среди всех остальных, то неудивительно, что погода будет несколько теплее: днем +16-18°C, ночью +9-11°C. Облачность переменная, а осадки почти не ожидаются: низкая вероятность ~20%, возможен только небольшой дождь. Влажность будет на уровне 65-75%. Температура воды в Черном море прогнозируется примерно 17-20°C, а в Азовском — 16-19°C. Температура воды в морях рассчитана по среднему значению прошлых лет

Прогноз погоды 1 октября 2025 года: восточная Украина

Днем в восточных областях ожидается от +11 до +13°C, ночью — +3-5°C. Преимущественно прогнозируется полная облачность с редкими прояснениями. Осадков 1 октября не предвидится, влажность — 70-75%. Ветер будет небольшим, а именно до 3-5 м/с.

Погода на 1 октября 2025 года: северная Украина

Согласно центральной части страны, погода в северных областях будет довольно схожей: днем ожидается +12°C, а ночью — +4°C. Облачность полная, без солнечных лучей; осадки ожидаются на уровне 30%, примерно до 2 мм. Влажность будет в диапазоне 75-80%.

В целом, 1 октября 2025 года в Украине будет прохладно, но это не должно помешать твоим планам.

