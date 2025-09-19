Погода в Україні 1 жовтня: що очікувати на початку місяця

З приходом другого місяця осені в Україні передбачається доволі стабільна погода та зовсім небагато опадів. Читай у матеріалі, яка буде погода 1 жовтня на території України та чи будуть сильні похолодання.

Погода на 1 жовтня: центральна Україна

На 1 жовтня 2025 року у центральних областях України очікується типова осіння погода. Вдень температура близько +13°C, вночі +5°C. Хмарність переважно часткова, з можливістю прояснень. Опади: ймовірність дощу очікується на рівні 30%, кількість до 1-2 мм. Вологість повітря — 70-75%. Вітер слабкий, приблизно 3-5 м/с.

Прогноз погоди на 1 жовтня: західна Україна

Вдень на західній Україні очікується +12-14°C, а вночі — +4-6°C. Хмарність повна, можливі короткі прояснення. Опади: вища ймовірність дощу, ніж у центральній частині країни, а саме ~40%, до 3 мм, через гірський вплив. Вологість 75-80%. Вітер передбачається прохолодний, до 4-6 м/с. Кліматичні дані вказують на помірну осінь з підвищеною вологістю.

Погода 1 жовтня 2025 року: південна Україна

Через те, що південна Україна є найтеплішим регіоном серед усіх інших, то не дивно, що погода буде дещо теплішою: вдень +16-18°C, вночі +9-11°C. Хмарність мінлива, а опади майже не передбачаються: низька ймовірність ~20%, можливий лише легкий дощ. Вологість буде на рівні 65-75%. Температура води в Чорному морі прогнозується приблизно 17-20°C, а в Азовському — 16-19°C. Температура води в морях вирахувана згідно з середнім значенням минулих років

Прогноз погоди 1 жовтня 2025: східна Україна

Вдень у східних областях очікується від +11 до +13°C, вночі — +3-5°C. Переважно прогнозується повна хмарність з нечастими проясненнями. Опадів 1 жовтня не передбачається, вологість — 70-75%. Вітер буде невеликим, а саме до 3-5 м/с.

Погода на 1 жовтня 2025: північна Україна

Згідно з центральною частиною країни, погода у північних областях буде доволі схожою: вдень очікується +12°C, а вночі — +4°C. Хмарність повна, без промінчиків сонця; опади очікуються на рівні 30%, приблизно до 2 мм. Вологість буде у діапазоні 75-80%.

Загалом, 1 жовтня 2025 року в Україні видасться прохолодним, але це не має бути на заваді твоїм планам.

Раніше ми писали прогноз погоди на жовтень 2025 року в Україні — читай у матеріалі, якою буде погода на весь місяць.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!