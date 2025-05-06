Погода в Испании в мае 2025: готова ли страна к пляжному сезону

Обычно погода в Испании в мае мягкая и весенняя, но постепенно заменяется летней жарой. Поэтому многие туристы планируют отдых у моря именно в этой стране.

Но в этом году начало мая было с аномальными погодными условиями для страны: центральные и восточные регионы, в частности Валенсия и Кастилия-Ла-Манча, подверглись сильным градопадам и дождям из-за мощного атлантического фронта. Поэтому узнай, какой будет погода в Испании в мае 2025 года, чтобы удачно запланировать путешествие.

Прогноз погоды на май 2025 года в Испании

Несмотря на погодные аномалии, средние температуры в мае остаются приятными. Например, в Мадриде только в начале месяца температура воздуха будет составлять 17-18°C. А дальше не будет падать ниже 20°C.

По данным сайта Wisemeteo, всего четыре дня будут полностью дождливыми и пять будут с переменным дождем и солнцем.

Если в Мадриде почти весь месяц будет ясное Солнце, то в Валенсии большую часть месяца будет переменная облачность. А температура будет преимущественно держаться в районе 20-23°C.

Начало пляжного сезона в Испании 2025

В мае температура воды в Средиземном море у побережья Испании постепенно увеличивается. Например, в Барселоне температура воды будет примерно 17°C, в Валенсии — около 17°C, а в Аликанте — примерно 18°C.

Хотя эти температуры могут быть прохладными для длительного купания, многие пляжи уже открыты, и туристы начинают наслаждаться солнечными днями на побережье.

Многие туристы планируют отдых в мае, но обычно пляжный сезон в Испании начинается в июне. Тогда вода достигает комфортной температуры — 21-23°C.

Для комфортного пляжного отдыха в мае следует выбирать южные регионы Испании, где температура воздуха и воды самая высокая. В северных и центральных регионах следует быть готовыми к возможным осадкам и более прохладным температурам, особенно в начале месяца.

Если ты планируешь отдых в этой стране, то ранее мы рассказывали, какое море в Испании. Читай о лучших пляжах и курортах.

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