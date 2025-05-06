Погода в Іспанії у травні 2025: чи готова країна до пляжного сезону

Зазвичай погода в Іспанії в травні м’яка та весняна, але поступово вона замінюється літньою спекою. Через це багато туристів планують відпочинок біля моря саме в цій країні.

Але цього року початок травня був з аномальними погодними умовами для країни: центральні та східні регіони, зокрема Валенсія та Кастилія-Ла-Манча, зазнали сильних градопадів і дощів через потужний атлантичний фронт. Тому дізнайся, якою буде погода в Іспанії в травні 2025, щоб вдало запланувати подорож.

Прогноз погоди на травень 2025 в Іспанії

Попри погодні аномалії, середні температури в травні залишаються приємними. Наприклад у Мадриді лише на початку місяця температура повітря становитиме 17-18°C. А далі не падатиме нижче 20°C.

За даними сайту Wisemeteo, лише чотири дні будуть повністю дощовими й п’ять будуть мати перемінний дощ з сонцем.

Якщо в Мадриді майже весь місяць буде ясне Сонце, то у Валенсії більшу частину місяця пануватиме перемінна хмарність. А температура переважно триматиметься у районі 20-23°C.

Початок пляжного сезону в Іспанії 2025

У травні температура води в Середземному морі біля узбережжя Іспанії поступово підвищується. Наприклад у Барселоні температура води буде приблизно 17°C, у Валенсії — близько 17°C, а в Аліканте — приблизно 18°C.

Хоча ці температури можуть бути прохолодними для тривалого купання, багато пляжів вже відкриті, і туристи починають насолоджуватися сонячними днями на узбережжі.​

Багато туристів планують відпочинок у травні, але зазвичай пляжний сезон в Іспанії розпочинається у червні. Тоді вода досягає комфортної температури — 21-23°C.

Тож для комфортного пляжного відпочинку в травні варто обирати південні регіони Іспанії, де температура повітря і води є найвищою.​ У північних та центральних регіонах варто бути готовими до можливих опадів та прохолодніших температур, особливо на початку місяця.

Якщо ти плануєш відпочинок у цій країні, то раніше ми розповідали, яке море в Іспанії. Читай про найкращі пляжі та курорти.

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