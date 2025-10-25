Бюрократія, мова, податки — українка розповіла про недоліки життя в Іспанії

Українка, яка переїхала до Іспанії, поділилася своїм досвідом адаптації в країні, підкресливши, що теплий клімат і краса Іспанії не компенсують значних недоліків для емігрантів. Читай у матеріалі про ці недоліки та чому ці питання можуть відштовхнути охочих від проживання в цій країні.

З власного досвіду: мінуси життя в Іспанії

У своєму TikTok-акаунті Ольга порівняла життя в Іспанії зі Швейцарією та виділила п’ять основних проблем, які можуть відштовхнути українців. Хоча країна приваблює сонцем і доступністю, повільний темп і складна система роблять її неідеальною для всіх.

За її словами, Іспанія — це красива і тепла країна, але ці переваги затьмарюються щоденними труднощами. Серед плюсів вона згадує загальну доступність, проте акцент робить на мінусах, які впливають на фінанси, побут і психіку.

Перший недолік — високі податки, одні з найвищих у Європі. Навіть безробітні з будь-якими доходами мусять подавати декларацію, сплачувати внески та бажано наймати бухгалтера. Система заплутана, і помилки легко призводять до штрафів.

Навіть якщо ти не працюєш, але отримуєш якісь доходи – заповнюй декларацію, плати внески і бажано май бухгалтера.

Другий мінус — бюрократія. Прості дії, як запис до лікаря, відкриття рахунку чи вступ дитини до школи, вимагають терпіння: електронні черги, непрацюючі сайти та довгі візити. Результати чекають місяцями, що ускладнює життя емігрантів.

Третій — оренда житла. Ціни не надто доступні, особливо в популярних районах. Знайти помешкання важко, а реальність часто гірша за уявлення.

Четвертий недолік — мовний бар’єр. Не всі іспанці володіють англійською, що створює проблеми в лікарнях чи на пошті. Для українців, які не знають іспанської, це стає щоденним викликом.

І останній, п’ятий — повільний темп життя. Іспанці не поспішають, а пунктуальність — не їхня сильна сторона.

Звучить романтично, але коли тобі треба щось зробити терміново, стає не так весело. Ніхто нікуди не поспішає

, — ділиться Ольга.

Цей досвід ілюструє, що Іспанія ідеальна для релаксу, але не для динамічного життя. Українцям, які планують переїзд, радять зважати на ці фактори, аби уникнути розчарувань.

