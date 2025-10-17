20 тисяч євро за переїзд: містечко в Італії приманює нових жителів винагородою

Середньовічне містечко Радікондолі в італійському регіоні Тоскана запровадило привабливу програму для залучення нових мешканців, пропонуючи субсидії до 20 000 євро на покупку нерухомості.

Ініціатива, спрямована на оживлення місцевої громади та економіки, вже принесла результати, збільшивши населення на 60 осіб. Програма відкрита для іноземців, але з певними вимогами щодо легального статусу в Італії.

Історія та мета програми

Радікондолі, розташоване на мальовничих пагорбах Тоскани, відоме своєю тисячолітньою історією, старовинними церквами, палацовою архітектурою та традиціями виробництва вовни й оливкової олії. У 2023 році місцева влада запустила житлову ініціативу, щоб заохотити людей переїжджати сюди. Цього року програму перезапустили під назвою WivoaRadicondoli 3.0 разом із сусіднім селом Бельфорте.

Мета — покращити якість життя, стимулювати економічний розвиток і житлове будівництво, а також залучити нових мешканців, з особливим акцентом на молодь. Мер Радікондолі Франческо Гуаргуалліні заявив, що ініціатива розрахована на залучення 1000 нових жителів до регіону.

Фінансова підтримка та покриті витрати

Програма пропонує потенційним покупцям нерухомості субсидії до 20 000 євро, а також додатковий бонус у розмірі 6 000 євро для тих, хто придбає житло. Багато доступних об’єктів перебувають у занедбаному стані, тому від учасників можуть вимагати проведення реставраційних робіт як частини процесу. Субсидії спрямовані переважно на придбання первинного житла.

Заявки можуть подавати громадяни Італії, резиденти країн ЄС та країн за межами ЄС, які легально проживають в Італії. Для отримання грантів на первинне житло заявники зобов’язуються проживати в Радікондолі чи Бельфорте щонайменше 10 років і можуть мати не більше однієї додаткової нерухомості в межах Італії.

