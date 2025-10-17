Стиль жизни Путешествия и вдохновение

20 тысяч евро за переезд: городок в Италии привлекает новых жителей вознаграждением

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 17 октября 2025, 20:00 2 мин.
20000 евро за переезд в италию
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь