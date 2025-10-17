20 тысяч евро за переезд: городок в Италии привлекает новых жителей вознаграждением

Средневековый городок Радикондоли в итальянском регионе Тоскана ввел привлекательную программу для привлечения новых жителей, предлагая субсидии до 20 000 евро на покупку недвижимости.

Инициатива, направленная на оживление местного сообщества и экономики, уже принесла результаты, увеличив население на 60 человек. Программа открыта для иностранцев, но с определенными требованиями к легальному статусу в Италии.

История и цель программы

Радикондоли, расположенное на живописных холмах Тосканы, известно своей тысячелетней историей, старинными церквями, дворцовой архитектурой и традициями производства шерсти и оливкового масла. В 2023 году местные власти запустили жилищную инициативу, чтобы поощрить людей переезжать сюда. В этом году программу перезапустили под названием WivoaRadicondoli 3.0 вместе с соседней деревней Бельфорте.

Цель — улучшить качество жизни, стимулировать экономическое развитие и жилищное строительство, а также привлечь новых жителей, с особым акцентом на молодежь. Мэр Радикондоли Франческо Гуаргуаллини заявил, что инициатива рассчитана на привлечение 1000 новых жителей в регион.

Финансовая поддержка и покрытые расходы

Программа предлагает потенциальным покупателям недвижимости субсидии до 20 000 евро, а также дополнительный бонус в размере 6 000 евро для тех, кто приобретет жилье. Многие доступные объекты находятся в запущенном состоянии, поэтому от участников могут потребовать проведения реставрационных работ как части процесса. Субсидии направлены преимущественно на приобретение первичного жилья.

Заявки могут подавать граждане Италии, резиденты стран ЕС и стран за пределами ЕС, которые легально проживают в Италии. Для получения грантов на первичное жилье заявители обязуются проживать в Радикондоли или Бельфорте не менее 10 лет и могут иметь не более одной дополнительной недвижимости в пределах Италии.

