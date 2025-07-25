Погода в Ивано-Франковске в августе 2025: месячный прогноз с деталями

Август 2025 года обещает быть месяцем контрастов для жителей и гостей Ивано-Франковска. Во второй половине лета погода традиционно колеблется между жаркими днями и более прохладными вечерами, а периодические дожди приносят облегчение от летней жары. Август этого года не станет исключением — синоптики уже подготовили подробный прогноз на каждую неделю. В этом материале мы собрали самую актуальную информацию о температуре воздуха, возможных осадках, ветровой активности и погодных тенденциях, которые следует учесть при планировании поездок, отдыха или работы под открытым небом. Погода в Ивано-Франковске: август 2025 Первая декада: 1-10 августа Температура днем: +21…+28°C. Температура ночью: +13…+18°C. Осадки: Дожди — 1, 4, 7, 8 и 10.08. Ясные дни — 2, 5, 6.08. Неустойчивая погода – чередование дождя и солнца. Жара не доминирует, а 7-8 августа — самые прохладные дни декады. Среднедневные температуры держатся в пределах +23…+27°C.Вторая декада: 11-20 августа Температура днем: +21…+26°C. Температура ночью: +11…+16°C. Осадки: Легкий дождь только 11.08. Ясные дни: 12-16, 18-20.08. Самая солнечная и стабильная декада. Температуры комфортны, ночи уже свежие. Идеальный период для путешествий и открытых мероприятий. Читать по теме Лунный календарь на август 2025: фазы Луны, удачные и неудачные дни Читай, как спланировать события в соответствии с благоприятными фазами Луны — в материале Третья декада: 21-31 августа Температура днем: +19…+24°C. Температура ночью: +12…+15°C. Осадки: Дождь — 23, 25, 26, 27 августа. Ясно или частично облачно — 21, 22, 28-30.08. После сухого начала декады — серия дождливых дней с 23 по 27 августа. Температура заметно снижается, особенно 26–27.08 (до +19°C днем). Последние дни месяца — снова прояснение. Фото: скрин Итак, последний месяц лета 2025 обещает быть мягким и разнообразным по погодным условиям — от приятного летнего тепла до ощутимого похолодания с периодическими дождями. Советы для жителей и туристов: Планируй активный отдых, путешествия и фестивали в период с 5 по 16 августа — в это время меньше осадков и самые приятные температуры. Не забудь легкую куртку или свитер вечером — даже в первой половине месяца ночная температура опускается до +13–14°C, а в конце — даже до +11°C. Во вторую половину августа следует иметь при себе зонтик или плащ, особенно после 23.08. Если планируешь отдых с детьми или пожилыми людьми, лучше избегать дней с перепадами температур (1, 7–8, 26.08). Последний месяц лета в Карпатском предгорье — это отличный период для неторопливого отдыха, сбора грибов и прогулок в предвечерней тишине. Несмотря на войну, Ивано-Франковская область остается относительно безопасной для пребывания. В регионе действует военное положение, возможны воздушные тревоги — следует придерживаться инструкций. Еще раньше мы рассказывали, что говорит прогноз погоды на август 2025 в Украине. Фото: скрин с youtube Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter