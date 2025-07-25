Погода в Ивано-Франковске в августе 2025: месячный прогноз с деталями

Август 2025 года обещает быть месяцем контрастов для жителей и гостей Ивано-Франковска. Во второй половине лета погода традиционно колеблется между жаркими днями и более прохладными вечерами, а периодические дожди приносят облегчение от летней жары. Август этого года не станет исключением — синоптики уже подготовили подробный прогноз на каждую неделю.

В этом материале мы собрали самую актуальную информацию о температуре воздуха, возможных осадках, ветровой активности и погодных тенденциях, которые следует учесть при планировании поездок, отдыха или работы под открытым небом.

Погода в Ивано-Франковске: август 2025

Первая декада: 1-10 августа

Температура днем: +21…+28°C.

Температура ночью: +13…+18°C.

Осадки:

Дожди — 1, 4, 7, 8 и 10.08.

Ясные дни — 2, 5, 6.08.

Неустойчивая погода – чередование дождя и солнца. Жара не доминирует, а 7-8 августа — самые прохладные дни декады. Среднедневные температуры держатся в пределах +23…+27°C.

Вторая декада: 11-20 августа

Температура днем: +21…+26°C.

Температура ночью: +11…+16°C.

Осадки:

Легкий дождь только 11.08.

Ясные дни: 12-16, 18-20.08.

Самая солнечная и стабильная декада. Температуры комфортны, ночи уже свежие. Идеальный период для путешествий и открытых мероприятий.

Третья декада: 21-31 августа

Температура днем: +19…+24°C.

Температура ночью: +12…+15°C.

Осадки:

Дождь — 23, 25, 26, 27 августа.

Ясно или частично облачно — 21, 22, 28-30.08.

После сухого начала декады — серия дождливых дней с 23 по 27 августа. Температура заметно снижается, особенно 26–27.08 (до +19°C днем). Последние дни месяца — снова прояснение.

Фото: скрин

Итак, последний месяц лета 2025 обещает быть мягким и разнообразным по погодным условиям — от приятного летнего тепла до ощутимого похолодания с периодическими дождями.

Советы для жителей и туристов:

Планируй активный отдых, путешествия и фестивали в период с 5 по 16 августа — в это время меньше осадков и самые приятные температуры.

Не забудь легкую куртку или свитер вечером — даже в первой половине месяца ночная температура опускается до +13–14°C, а в конце — даже до +11°C.

Во вторую половину августа следует иметь при себе зонтик или плащ, особенно после 23.08.

Если планируешь отдых с детьми или пожилыми людьми, лучше избегать дней с перепадами температур (1, 7–8, 26.08).

Последний месяц лета в Карпатском предгорье — это отличный период для неторопливого отдыха, сбора грибов и прогулок в предвечерней тишине. Несмотря на войну, Ивано-Франковская область остается относительно безопасной для пребывания. В регионе действует военное положение, возможны воздушные тревоги — следует придерживаться инструкций.

Еще раньше мы рассказывали, что говорит прогноз погоды на август 2025 в Украине.

Фото: скрин с youtube

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