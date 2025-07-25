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Погода в Ивано-Франковске в августе 2025: месячный прогноз с деталями

Леся Манзюк, редактор сайта 25 июля 2025, 17:30
Погода в Ивано-Франковске на месяц август 2025

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