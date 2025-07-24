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Лунный календарь на август 2025: фазы Луны, удачные и неудачные дни

Леся Манзюк, редактор сайта 24 июля 2025, 19:30
Фази місяця серпня 2025
Фото Unsplash

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