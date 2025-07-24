Лунный календарь на август 2025: фазы Луны, удачные и неудачные дни

Луна — это не только небесное тело, которое мы любуемся ночью. Его фазы оказывают мощное влияние на наше настроение, энергию, здоровье и даже успех в делах.

Август 2025 года — это период перехода между летней активностью и осенней сосредоточенностью. В это время особенно важно прислушиваться к себе, доверять интуиции и двигаться в гармонии с естественными ритмами.

Лунный календарь поможет сориентироваться, когда лучше:

начинать новые дела;

проводить очищение (как физическое, так и эмоциональное);

заниматься саморазвитием;

отдыхать или быть активным;

планировать важные встречи или поездки.

Фазы Луны в августе 2025

1-2 августа — первая четверть — период энергии, благоприятное время для начала активной работы, творческих проектов или обучения

— — период энергии, благоприятное время для начала активной работы, творческих проектов или обучения 3-7 — растущая Луна — фаза накопления ресурсов, полезна для развития, сохранения энергии.

— — фаза накопления ресурсов, полезна для развития, сохранения энергии. 8-9 — полная Луна — держите музыкальную, эмоциональную и творческую активность, а вот тяжелые физические действия лучше ограничить.

— — держите музыкальную, эмоциональную и творческую активность, а вот тяжелые физические действия лучше ограничить. 10–15 — ниспадающая Луна — прекрасное время для анализа, осознания и пересмотра дел.

— — прекрасное время для анализа, осознания и пересмотра дел. 16-17 — последняя четверть — фаза “сгорания и очистки”, хорошо проводить финансовые итоги, эмоциональный “ремонтаж”.

— — фаза “сгорания и очистки”, хорошо проводить финансовые итоги, эмоциональный “ремонтаж”. 18–22 — ниспадающая Луна — завершение, подготовка к новому циклу, уборка, детокс.

— завершение, подготовка к новому циклу, уборка, детокс. 23-24 — новая Луна — начало нового цикла, идеальные условия для новых начинаний, планирования изменений, физической чистки или запуска творческих инициатив.

— начало нового цикла, идеальные условия для новых начинаний, планирования изменений, физической чистки или запуска творческих инициатив. 25–30 — растущий Полумесяц — подъем энергии, решительность, благоприятная фаза для спорта, изучение новых умений.

— подъем энергии, решительность, благоприятная фаза для спорта, изучение новых умений. 31— первая четверть — повторяется цикл активной фазы, пора браться за новые дела с облегчением.

Сегодня 24 августа 2025 года, и среда совпадает с Новой Луной (New Moon). По следующим данным:

Луна имеет возраст около 0 дней, освещенность — 0% (или ~0.2%).

В фазовом цикле это начало нового лунного месяца, то есть сегодня — 1-е Лунные сутки.

Как рассчитываются Лунные сутки

Нулевое время (0 дней) — день Новой Луны. Далее каждый следующий день добавляет +1 лунные сутки:

Например, через 7 дней от молодого человека — 1-ая четверть (день ~7):

(день ~7): 14 дней — Полнолуние (~14-е сутки);

(~14-е сутки); 21 день — Последняя четверть (~21 сутки);

(~21 сутки); и снова до 29-30 дней — завершение цикла к новому месяцу.

Сегодня — 1-е Лунные сутки — начало лунного цикла. В дальнейшем каждый день добавляет одни лунные сутки, пока не начнется новый цикл через ~29.5 дней.

Лунный календарь удачных дней в августе 2025

Благоприятные периоды по данным лунного календаря:

3 августа — лучший день для новых начинаний и семейных дел.

— лучший день для новых начинаний и семейных дел. 13–14 — время для планирования, реализации проектов, коллективной работы.

— время для планирования, реализации проектов, коллективной работы. 20 — благоприятный день для активных действий.

— благоприятный день для активных действий. 27 — удачный для старта финансовых или профессиональных дел.

— удачный для старта финансовых или профессиональных дел. Общие благоприятные дни — 1–8 и 24–31 августа (периоды растущей Луны)

Лунный календарь неудачных дней в августе 2025

Наиболее осторожными следует быть в следующие дни:

9 августа — Полная Луна — день повышенной эмоциональности.

— день повышенной эмоциональности. 10–22 августа — нисходящая Луна , менее продуктивная для важных дел.

, менее продуктивная для важных дел. Также 1 августа иногда указывается как малоэффективный из-за ретроградности Меркурия.

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Лунный календарь дел в августе: планирование, производительность, отдых

Период-(август) Фаза Месяца Рекомендации 1–8 Растущий Старт проектов, финансы, трудные задачи 9 Полнолуние Эмоциональный день — завершение дел, подведение итогов 10–22 Нисходящий Отдых, домашние дела, творчество, избегание новых важных дел 13–14 Нисходящий Отдельные удачные дни для планирования и сотрудничества 20 Нисходящий Благоприятный для активных действий по спаду 23 Новолуние Начало нового цикла — планирование нового 24–31 Растущий Оптимальный период для активной работы и финансового роста 27 Растущий Идеален для старта важных событий Советы Начни важные дела: 1-8 и 24-31 августа.

Проводи итог, финансовую отчетность: 9 августа.

Домашние дела, творчество, отдых: 10-22 августа.

Особые даты: 3, 13–14, 20, 27 августа — благоприятны для ключевых событий, переговоров, стартов. А еще раньше мы рассказывали, как сфотографировать Луну на iPhone — простые лайфхаки настроек камеры.

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