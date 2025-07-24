Місячний календар на серпень 2025: фази Місяця, вдалі та невдалі дні

Місяць — це не лише небесне тіло, яке ми милуємося вночі. Його фази мають потужний вплив на наш настрій, енергію, здоров’я та навіть успіх у справах.

Серпень 2025 року — це період переходу між літньою активністю та осінньою зосередженістю. У цей час особливо важливо прислухатися до себе, довіряти інтуїції й рухатися в гармонії з природними ритмами.

Місячний календар допоможе зорієнтуватися, коли краще:

починати нові справи;

проводити очищення (як фізичне, так і емоційне);

займатися саморозвитком;

відпочивати або бути активним;

планувати важливі зустрічі чи поїздки.

Фази Місяця в серпні 2025

1-2 серпня — перша чверть — період енергії, сприятливий час для початку активної роботи, творчих проєктів чи навчання

3–7 — зростаючий Місяць — фаза накопичення ресурсів, корисна для розвитку, збереження енергії.

8-9 — повний Місяць — держіть музичну, емоційну і творчі активності, а от важкі фізичні дії краще обмежити.

10–15 — спадаючий Місяць — чудовий час для аналізу, усвідомлення та перегляду справ.

16-17 — остання чверть — фаза “згоряння й очищення”, добре проводити фінансові підсумки, емоційний “ремонтаж”.

18–22 — спадаючий Місяць — завершення, підготовка до нового циклу, прибирання, детокс.

23-24 — новий Місяць — початок нового циклу, ідеальні умови для нових починань, планування змін, фізичної чистки або запуску творчих ініціатив.

25–30 — зростаючий Півмісяць — підйом енергії, рішучість, сприятлива фаза для спорту, вивчення нових умінь.

31 — перша чверть — повторюється цикл активної фази, час братися за нові справи з полегшенням.

Сьогодні 24 серпня 2025 року, і середа збігається з Новим Місяцем (New Moon). За такими даними:

Місяць має вік близько 0 днів, освітленість — 0 % (або ~0.2 %).

У фазовому циклі це початок нового місячного місяця, тобто сьогодні — 1‑ша Місячна доба.

Як розраховуються Місячні доби

Нульова доба (0 днів) – день Нового Місяця. Далі кожен наступний день додає +1 місячну добу:

Наприклад, через 7 днів від новолуння — 1‑ша чверть (день ~7):

14 днів — Повня (~14‑та доба);

21 день — Остання чверть (~21 доба);

і знову до 29–30 днів — завершення циклу до нового місяця.

Сьогодні — 1‑ша Місячна доба — початок місячного циклу. Надалі кожен день додає одну місячну добу — доти, доки не почнеться новий цикл через ~29.5 днів.

Місячний календар вдалих днів у серпні 2025

Сприятливі періоди за даними місячного календаря:

3 серпня — найкращий день для нових починань і сімейних справ.

13–14 — час для планування, реалізації проєктів, колективної роботи.

20 — сприятливий день для активних дій.

27 — вдалий для старту фінансових або професійних справ.

Загальні сприятливі дні — 1–8 та 24–31 серпня (періоди зростаючого Місяця)

Місячний календар невдалих днів у серпні 2025

Найбільш обережними варто бути у такі дні:

9 серпня – Повний Місяць — день підвищеної емоційності.

10–22 серпня – спадний Місяць, менш продуктивний для важливих справ.

Також 1 серпня іноді вказується як малоефективний через ретроградність Меркурія.

Місячний календар справ у серпні: планування, продуктивність, відпочинок

Період (серпень) Фаза Місяця Рекомендації 1–8 Зростаючий Старт проєктів, фінанси, важкі завдання 9 Повня Емоційний день – завершення справ, підбивання підсумків 10–22 Спадний Відпочинок, домашні справи, творчість, уникання нових важливих справ 13–14 Спадний Окремі вдалі дні для планування і співпраці 20 Спадний Сприятливий для активних дій у спаду 23 Молодик Початок нового циклу — планування нового 24–31 Зростаючий Оптимальний період для активної роботи та фінансового росту 27 Зростаючий Ідеальний для старту важливих подій Поради

Почни важливі справи: 1–8 та 24–31 серпня.

Проводь підсумок, фінансову звітність: 9 серпня.

Домашні справи, творчість, відпочинок: 10–22 серпня.

Особливі дати: 3, 13–14, 20, 27 серпня — сприятливі для ключових подій, переговорів, стартів.

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