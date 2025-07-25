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Погода в Івано-Франківську в серпні 2025: місячний прогноз із деталями

Леся Манзюк, редакторка сайту 25 Липня 2025, 17:30
Погода в Івано-Франківську на місяць серпень 2025

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