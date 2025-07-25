Погода в Івано-Франківську в серпні 2025: місячний прогноз із деталями

Серпень 2025 обіцяє бути місяцем контрастів для мешканців та гостей Івано-Франківська. У другій половині літа погода традиційно коливається між спекотними днями й прохолоднішими вечорами, а періодичні дощі приносять полегшення від літньої спеки. Цьогорічний серпень не стане винятком — синоптики вже підготували детальний прогноз на кожен тиждень.

У цьому матеріалі ми зібрали найактуальнішу інформацію про температуру повітря, можливі опади, вітрову активність і погодні тенденції, які варто врахувати під час планування поїздок, відпочинку чи роботи просто неба.

Погода в Івано-Франківську: серпень 2025

Перша декада: 1- 10 серпня

Температура вдень: +21 … +28 °C.

Температура вночі: +13 … +18 °C.

Опади:

Дощі — 1, 4, 7, 8 і 10.08.

Ясні дні — 2, 5, 6.08.

Нестійка погода — чергування дощу й сонця. Спека не домінує, а 7–8 серпня — найпрохолодніші дні декади. Середньоденні температури тримаються в межах +23…+27 °C.

Друга декада: 11–20 серпня

Температура вдень: +21 … +26 °C.

Температура вночі: +11 … +16 °C.

Опади:

Легкий дощ лише 11.08.

Ясні дні: 12–16, 18–20.08.

Найсонячніша й найстабільніша декада. Температури комфортні, ночі вже свіжіші. Ідеальний період для подорожей та відкритих заходів.

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Третя декада: 21–31 серпня

Температура вдень: +19 … +24 °C.

Температура вночі: +12 … +15 °C.

Опади:

Дощ — 23, 25, 26, 27 серпня.

Ясно або частково хмарно — 21, 22, 28–30.08.

Після сухого початку декади — серія дощових днів із 23 по 27 серпня. Температура помітно знижується, особливо 26–27.08 (до +19 °C удень). Останні дні місяця — знову прояснення.

Фото: скрін

Отже, останній місяць літа 2025 року обіцяє бути м’яким і різноманітним за погодними умовами — від приємного літнього тепла до відчутного похолодання з періодичними дощами.

Поради для мешканців і туристів:

Плануй активний відпочинок, подорожі та фестивалі у період із 5 по 16 серпня — у цей час найменше опадів і найприємніші температури.

Не забудь легку куртку або светр на вечір — навіть у першій половині місяця нічна температура опускається до +13–14 °C, а наприкінці — навіть до +11 °C.

На другу половину серпня варто мати при собі парасольку або плащ, особливо після 23.08.

Якщо плануєш відпочинок із дітьми або старшими людьми, краще уникати днів із перепадами температур (1, 7–8, 26.08)

Останній місяць літа у Карпатському передгір’ї — це чудовий період для неквапливого відпочинку, збирання грибів і прогулянок у передвечірній тиші. Попри війну, Івано-Франківщина залишається відносно безпечною для перебування. У регіоні діє воєнний стан, можливі повітряні тривоги — варто дотримуватись інструкцій.

Ще раніше ми розказували що говорить прогноз погоди на серпень 2025 в Україні.

Фото: скрін з youtube

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