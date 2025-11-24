Погода в Запорожье на декабрь 2025: к чему готовиться — неожиданности зимы

В декабре в Запорожье ожидается классическая для Европы зима без настоящей зимы: холодно, но почти постоянно выше нуля, с небольшими колебаниями температуры, частыми облаками и осадками.

Более подробно о прогнозе погоды в Запорожье в декабре 2025 — в материале.

Погода в Запорожье в декабре 2025 — точный прогноз

По долгосрочному прогнозу, декабрь в городе обещает быть преимущественно пасмурным и довольно влажным. Температура днём чаще всего будет держаться между 1-8°С, ночью — около 0°С, иногда опускаясь до -1°С. То есть это типичный городской декабрь без сильных морозов и метелей.

Солнце будет появляться нечасто — синоптики прогнозируют примерно 10 дней, когда свет побеждает пасмурность.

Погода в Запорожье в декабре по неделям — подробно

Прогноз погоды в Запорожье на 1-ю неделю декабря, с 1 по 7 число

Месяц начинается тепло, будто осень задержалась: днём 7-9°С, затем немного прохладнее (8-1°С). Первые дни — с дождём, иногда даже когда светит солнце. Постепенно погода успокаивается, и к выходным становится тихо, сухо и прохладно: днём всего 1°С, ночью 0…-1°С.

Прогноз погоды в Запорожье на 2-ю неделю декабря, с 8 по 14 число

Начало недели радует коротким проблеском солнца на морозном воздухе (1°С днём, -1°С ночью), но уже 9-го возвращается мокрый дождь. Днём — лёгкие колебания температуры (3-6°С) с короткими моментами ясной погоды, но 12-го и 14-го дождь приходит вновь. Ночью около 0°С.

Прогноз погоды в Запорожье на третью неделю декабря, с 15 по 21 число

Днём почти всегда 2-4°С, ночью около нуля. С 15 по 17 число время от времени будет выглядывать солнце, 18 и 19 — по-настоящему солнечно.

Но воскресенье, 20 декабря, вновь принесёт дождь и более колючий ветер: 3°С днём, -1°С ночью. Неделя завершится пасмурно, с плотными облаками.

Прогноз погоды в Запорожье на четвёртую неделю декабря, с 22 по 28 число

На этой неделе всё время будет дождить, а с 24 числа начнётся мокрый марафон: четыре дня подряд будут идти мелкие дожди (температура 2-5°С днём).

Выходные также дождливые, в воздухе и на поверхности земли ощутимо сыро.

Погода в Запорожье в конце месяца, новогодние праздники с 29 по 31 декабря

Зима в конце месяца будет выглядеть почти весенней: светлое небо, немного солнца, никаких осадков. Температура возвращается к 2-6°С днём и 1-3°С ночью. Очень приятное и оптимистичное завершение декабря.

