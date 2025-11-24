Погода в Запоріжжі на грудень 2025: до чого готуватися — несподіванки зими

У грудні в Запоріжжі очікується класична для Європи зима без справжньої зими: холодно, але майже постійно вище нуля, з невеликими коливаннями температури, частими хмарами та опадами.

Більш детально про прогноз погоди в Запоріжжі у грудні 2025 — у матеріалі.

Погода в Запоріжжі у грудні 2025 — точний прогноз

За довгостроковим прогнозом, грудень у місті обіцяє бути переважно похмурим і доволі вологим. Температура вдень найчастіше триматиметься між 1–8°С, уночі — близько 0°С, інколи опускатиметься до -1°С. Тобто це типовий міський грудень без сильних морозів та заметілей.

Сонце з’являтиметься нечасто — синоптики прогнозують приблизно 10 днів, коли світло перемагатиме похмурість.

Погода в Запоріжжі у грудні по тижнях — докладно

Прогноз погоди у Запоріжжі на 1-й тиждень грудня, з 1 по 7 число

Місяць починається тепло, наче осінь затрималася: удень 7-9°С, потім трохи прохолодніше (8–1°С). Перші дні — з дощем, інколи навіть коли світить сонце. Поступово погода заспокоюється, і до вихідних стає тихо, сухо та прохолодно: вдень лише 1°С, уночі 0…-1°С.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 2-другий тиждень грудня, з 8 по 14 число

Початок тижня радує коротким проблиском сонця на морозному повітрі (1°С вдень, -1°С вночі), але вже 9-го повертається мокрий дощ, вдень — легкі коливання температури (3-6°С) із короткими моментами ясної погоди, але 12-го і 14-го знову приходить дощ. Вночі біля 0°С.

Прогноз погоди у Запоріжжі на третій тиждень грудня, з 15 по 21 число

Вдень майже завжди 2-4°С, вночі близько нуля. З 15 по 17 число час від часу визиратиме сонце, 18 й 19 буде по-справжньому сонячно.

Але неділя, 20 грудня, знову принесе дощ та більш колючий вітер: 3°С удень, –1°С уночі. Завершиться тиждень похмуро, із щільними хмарами.

Прогноз погоди у Запоріжжі на четвертий тиждень грудня, з 22 по 28 число

На цьому тижні увесь час дощитиме, із 24 числа почнеться мокрий марафон: чотири дні йтимуть дрібні дощі (температура 2-5°С вдень).

Вихідні також дощові, в повітрі та на поверхгні землі відчутно сиро.

Погода в Запоріжжі на кінець місяця, новорічні свята з 29 по 31 грудня

Зима наприкінці місяця виглядатиме майже весняно: світле небо, трохи сонця, жодних опадів. Температура повертається до 2-6°С вдень і 1-3°С уночі. Дуже приємне й оптимістичне завершення грудня.

