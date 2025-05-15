Погода во Львове на май 2025: что обещает конец месяца

Погода во Львове на май 2025 года интересует как туристов, так и жителей города. Последние недели весны хочется провести в тепле. Читай о прогнозе погоды во Львове на май 2025 года.

Погода во Львове в мае 2025

Май 2025 во Львове является типичным весенним месяцем с постепенным потеплением, частыми дождями и увеличением продолжительности дня. Первая декада была прохладной, к середине месяца установилась теплая погода, способствовавшая активному отдыху на природе.

Но, к сожалению, конец месяца во Львове будет дождливым. Дождь будет чуть ли не через день. Но дожди не будут сильными. Кроме дождей и облачности, май во Львове известен своей изменчивостью. Здесь в один день можно увидеть и солнце, и дождь, и даже короткую грозу.

Это явление называют “львовской погодой”, ведь оно стало частью городского фольклора: местные шутят, что утром — весна, днем ​​— лето, а вечером — осень. Поэтому львовяне уже привыкли всегда иметь при себе зонт, даже когда небо кажется ясным.

Температура воздуха также будет в основном холодной для мая. По данным сайта Wisemeteo, температура будет держаться в районе 11-13°C. Но в конечных датах увеличится даже до 20°C. Также средняя ночная температура составит около 8–10°C.

Но будет резкий перепад температуры. 29 мая обещают 20°C, а уже 30 мая будет 13°C днем ​​и 11°C. Солнышка можно и не дождаться — во все дни обещают лишь переменную облачность или полный облачный день. Количество осадков в месяце составляет от 82 мм до 104 мм, что делает его одним из самых дождливых месяцев в году.

Но, несмотря на такую ​​погоду, город будто тонет в цветах. Повсюду цветут тюльпаны, акации и другие красивые цветы. Особенно радует сирень, которая наполняет парки ароматами. В центре города уже традиционно цветут каштаны, а скверы превращаются в зеленые оазы.

Даже в пасмурные дни Львов сохраняет свой шарм: брусчатка сверкает после дождя, а старинная архитектура кажется еще более загадочной. Это идеальное время для прогулок под зонтиком, чашки кофе на террасе и посещение фестивалей, традиционно проводимых в городе в мае.

Вообще, в мае мы привыкли к теплу, но в этом году все наоборот. Ранее мы рассказывали, почему май был холодным.

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