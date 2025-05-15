Погода у Львові на травень 2025: що обіцяє кінець місяця

Погода у Львові на травень 2025 цікавить як туристів, так і жителів міста. Останні тижні весни хочеться провести у теплі. Читай про прогноз погоди у Львові на травень 2025.

Погода у Львові у травні 2025

Травень 2025 року у Львові є типовим весняним місяцем з поступовим потеплінням, частими дощами та збільшенням тривалості дня. Перша декада була прохолодною, до середини місяця встановилася тепла погода, яка сприяла активному відпочинку на природі.

Але, на жаль, кінець місяця у Львові буде дощовим. Дощитиме ледве не через день. Утім, дощі будуть не сильні. Окрім дощів та хмарності, травень у Львові відомий своєю мінливістю. Тут за один день можна побачити і сонце, і дощ, і навіть коротку грозу.

Це явище називають “львівською погодою”, адже воно стало частиною міського фольклору: місцеві жартують, що вранці — весна, вдень — літо, а ввечері — осінь. Тому львів’яни вже звикли завжди мати при собі парасолю, навіть коли небо здається ясним.

Температура повітря також буде переважно холодною для травня. За даними сайту Wisemeteo, температура триматиметься у районі 11-13°C. Але у кінцевих датах зросте навіть до 20°C. Також середня нічна температура становитиме близько 8–10°C.

Утім, буде різки перепад температури. 29 травня обіцяють 20°C, а вже 30 травня буде 13°C вдень та 11°C. Сонечка можна і не дочекатися — у всі дні обіцяють лише перемінну хмарність або повний хмарний день. Кількість опадів у місяці становить від 82 мм до 104 мм, що робить його одним із найбільш дощових місяців у році.

Та попри таку погоду місто ніби тоне у квітах. Усюди цвітуть тюльпани, акації та інші красиві квіти. Особливо вражає розквіт бузку, який наповнює парки ароматами. У центрі міста вже традиційно квітнуть каштани, а сквери перетворюються на зелені оази.

Навіть у похмурі дні Львів зберігає свій шарм: бруківка виблискує після дощу, а старовинна архітектура здається ще більш загадковою. Це ідеальний час для прогулянок під парасолькою, філіжанки кави на терасі й відвідування фестивалів, які традиційно проводяться у місті в травні.

Взагалі у травні ми звикли до тепла, але в цьому році все навпаки. Раніше ми розповідали, чому травень холодний.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.