Подарки родным, которые приблизят победу: подбор товаров благотворительности

Хотя праздники почти закончились, никогда не помешает обменяться подарками. Особенно если этой покупкой ты сможешь не просто сделать приятно избранному человеку, но и помочь армии или пострадавшим от войны.

В Украине культура благотворительности и взаимопомощи вышла на новый уровень с самого начала полномасштабного вторжения. Волонтерами стали как обычные люди, так и публичные личности и известные бренды. Такая тенденция сохраняется и по сей день.

Благотворительный фонд Дети героев помог сделать подборку брендов и бизнесов, приобретя товары которых ты сможешь помочь людям, работающим на победу и тем, кто потерял из-за войны все.

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Худи от Aviatsiya Halychyny

Aviatsiya Halychyny — один из самых популярных украинских брендов за рубежом. С самого начала полномасштабного вторжения он активно помогает украинцам.

В частности, на их сайте можно увидеть линейку одежды, из которой часть прибыли бренд перечисляет семьям погибших героев в Мариуполе.

Одним из товаров этой линейки является патриотическое мужское худое под названием Операция Мариуполь, которое прекрасно дополнит гардероб в холодное время года.

Оно на 77% состоит из хлопка, так что подарок может стать не только полезным, практичным и приятным, но и забавным, потому что хлопка много не бывает.

Блеск от Savrr Clothes

Этот бренд яркой, блестящей и праздничной одежды имеет благородную миссию. Нет, не только подарить уникальное платье индивидуального пошива, чтобы ты непревзойденно сияла в нем.

Часть от прибыли бренд передает фонду Вернись живым, а также организациям, которые все это время спасают животных и людей в беде.

В арсенале Savrr Clothes найдется образ на любой вкус, настроение и событие: от романтического и соблазнительного до спокойного и изысканного.

Футболки и лонгсливы Custom print

Принт-сервис Custom print вместе с БФ Дети Героев выпускает футболки с рисунками детей, которые потеряли во время войны кого-то из родителей и теперь находятся на попечении фонда.

Рисование — это часть терапии для тех, кто еще не умеет выражать свои переживания словами. Все средства от продаж этих футболок идут на теплые вещи воспитанникам организации.

Вязаные вещи от Bandura Goods

Вязаные вещи — это самый большой тренд последних сезонов. Кроме того, что можно быть иконой стиля с пэчворк-шарфами и балаклавами, которые производит основательница бренда, можно помогать тем, кто не может зарабатывать — пожилым людям.

Когда владелица не успевает связать заказанные изделия сама, то привлекает мастериц, которые в это время остались без работы.

Те вяжут квадраты по схемам, а главная мастерица уже сшивает их в готовое изделие. Приоритетно владелица Bandura Goods предоставляет работу тем, кто не может зарабатывать — пожилым женщинам.

Филадельфия от Sushi Icons

Такой подарок особенно соблазнителен, ведь можно не просто отведать произведение искусства в виде идеально сбалансированных роллов, но и помочь детям восстановиться после потери родителей на войне.

Sushi Icons передают в БФ Дети Героев по 10 гривен с каждого рола Филадельфия. Кроме того, бизнес постоянно помогает ВСУ и другим благотворителям.

Культурный мерч от ЦУМ и Музея Гончара

Свитшоты, чехлы для телефонов и блокноты не звучат как гениальная идея подарка. Но не в случае коллаборации ЦУМ и Музея Гончара. ТЦ и музей объединились, чтобы выпустить лимитированную коллекцию товаров.

Эта продукция прямое воплощение не только искусства, а и благородной миссии. Ведь 100% продаж распределят между сохранением коллекции музея Гончара и восстановлением Украины.

Спектакли для себя и ВСУ в Театре на Подоле

Украинцы должны продлевать жизнь, иначе за что сражаются наши защитники. Так что сходить в театр — это всегда хорошая идея. Однако забывать не стоит и о тех, благодаря кому поход в театр возможен.

Представления в театре на Подоле запустили уже 4 января, поэтому время взять билеты себе и любимым. Ведь любой билет в этом театре — это инвестиция в бесплатные показы для военных, которых регулярно приглашают на спектакли.

Забота о растениях от Feel the Plants

Домашним растениям, как и всему живому, нужен регулярный уход, однако в условиях нестабильного тепло– и водо– снабжения им приходится нелегко, поэтому уход за ними нужен особенный.

Если ты хочешь удивить человека, который обожает домашние растения, хорошим подарком станет консультация от Ирины из Feel the Plants. Процент по прибыли женщина жертвует ВСУ.

Курс по созданию названий и слоганов от Projector

Подарить обучение — это прагматично и нестандартно, однако однозначно оставит приятные впечатления для человека, нуждающегося в развитии в определенном направлении.

Учебная платформа Projector сделала такой вариант подарка еще более приятным, организовав интересный двухдневный интенсив, из которого 50% прибыли уйдут на вооружение в фонд Вернись живым.

Он состоится 21 и 28 января и научит создавать правильные названия для брендов. Кроме того, у каждого участника будет возможность придумать гениальный слоган послевоенной Украины или лозунг для сбора в соцсетях.

Залетай в IT вместе с Mate Academy

Еще одна обучающая программа, которая не только подарит полезные навыки и позволит сменить профессию, но и поможет воинам. Ведь благодаря своим курсам ежемесячно компания отдает ВСУ $10000.

Стоимость обучения на этой платформе оправдана, ведь здесь не просто введут в ИТ. Учащимся подсказывают, как искать работу во время войны, создают гибкие графики для учебы и многое другое.

Курсы для креативщиков от Skvot

Во время войны школа Skvot предлагает много возможностей научиться профессиям креативных индустрий и не забывает при этом поддержать ВСУ.

Недавно она помогла организации KOLO закупить два тепловизора, а также регулярно поддерживает фонд Вернись живым. У компании есть даже собственный штаб, самостоятельно покрывающий потребности военных — от амуниции до большой техники.

Винтажная литература от Libra Trade

С любовью к обучению может сравниться только любовь к литературе, да еще и винтажной. Частично ассортимент в Libra Trade завозят из-за границы, а отчасти забирают на распродажах библиотек.

В подарок здесь можно найти что-то по-настоящему магическое, старинное и аутентичное: винтажные Поль Гоген или Питер Брейгель, журналы Антиквар и многое другое.

Интересоваться украинской культурой и уважать книги — это традиция семьи основателя Libra Trade. Но в современном мире пришло время для новых традиций, например регулярных донатов. Libra Trade с радостью приняла новую традицию, и в конце месяца отдает часть прибыли на ВСУ.

Роскошь от TWLV

Если ты знаешь человека, который обожает домашний уют и имеет изысканный вкус, то забудь о декоре из гипермаркетов. Салон современной сервировки TWLV имеет широкий выбор известных европейских брендов для декора и сервировки.

На вырученные деньги он регулярно покупает оборудование для Одесской ТРО и жертвует ВСУ. Так что ты не только можешь подарить эстетику для чьей-то кухни. Таким подарком ты продолжишь эстетику уничтожения врагов.

Этническая керамика от франковской мастерицы

Продолжим экскурс по чрезвычайным декоративным изделиям для декора. Однако в этот раз они будут украшать не дом, а тело и эстетическую натуру.

Мастерица Виктория изготавливает кольца из керамики с мотивами украинских фольклорных орнаментов. На изделиях видны маки, шиповник, косули и прочие орнаменты.

Часть прибыли из этих украшений уходит в благотворительные фонды, а вскоре Виктория запустит регулярные пожертвования на ВСУ.

Шопер Karma is a Bitch от Katsurina

Имя Даши Кацуриной появлялось не в одном СМИ, но в основном в скандальных заголовках. Пока кто-то обсуждает ее личную жизнь, девушка не тратит времени и развивает собственное дело.

У Даши есть собственный бренд одежды, с помощью которого Кацурина имеет возможность делать значительный вклад в победу.

К примеру, сейчас действует благотворительная акция на шопер под названием Karma is a Bitch. Суть акции состоит в том, что 100% прибыли пойдут в фонд Маша, помогающий пострадавшим гражданским и армии.

Если ты сомневаешься, что дарить подарки во время войны это хорошая идея, то с помощью подобных товаров сможешь сделать кому-то приятно без угрызений совести.

Между прочим, дарить что-то во время войны это своеобразная терапия, детали читай в материале.

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