Подорожі та натхнення

Подарунки рідним, які наблизять перемогу: підбірка товарів благодійності

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Січня 2023, 20:30
подарунки
Фото: Unsplash

Більше новин
Нове озброєння України
Смертоносні новинки на передовій: що ж так лякає ворога?
Топ-7 серіалів Netflix: найкращі серіали, які варто подивитися
Не Відьмаком єдиним! Сім цікавих серіалів Netflix, які варто подивитись — добірка Вікон
Реабілітація військових
Медики безкоштовно реабілітують військових на Прикарпатті та розвивають медицину в Україні
Яка ситуація на кордоні України: кількість пасажирів та нелегалів
Збільшений пасажиропотік та десятки нелегалів: яка наразі ситуація на кордоні України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вадим Мітков
Унікальні роботи: як художник створює мистецтво на знаряддях для убивств
Цікаві ідеї подарунків дівчинці на Новий рік: точно знадобиться
Розвивають і дарують радість: ідеї подарунків для дівчинки на Новий рік
PIN-UP Foundation
Задля спільних цінностей та розвитку: PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву
подарунок на новий рік
Свято наближається! Що подарувати друзям на Новий рік: список

Відео
0:02:13
Нове озброєння України

Смертоносні новинки на передовій: що ж так лякає ворога?
0:03:59
Реабілітація військових
Медики безкоштовно реабілітують військових на Прикарпатті та розвивають медицину в Україні
0:05:54
Яка ситуація на кордоні України: кількість пасажирів та нелегалів
Збільшений пасажиропотік та десятки нелегалів: яка наразі ситуація на кордоні України
0:06:59
Яка ситуація в енергосистемі України
Дефіцит електрики нікуди не подівся. Чи справді з холодами кожен відчує погіршення?
0:12:02
ситуація в Донецькій та Луганській областях
Оперативна ситуація на фронті: як просувається контрнаступ на Донеччині та Луганщині
0:04:05
обмін полоненими
Одні повертаються з гордістю та стягом, а інші — з опущеною головою: різниця між прийомом українських та російських полонених
0:04:03
Одне літнє подружжя на все село — наслідки російської окупації
Окоп у будинку — це ще по-божому: історія літнього подружжя, у якого все забрала війна
0:05:26
Кінбурнська коса: росіяни зазнають втрат — оперативна ситуація на Півдні
Росія вишукує, куди спрямувати зброю, і не відмовиться від масованих атак: Гуменюк про ситуацію на Півдні
0:02:50
Як Дубно в Рівненській області повністю відмовилось від газу
Замість газу — торф і дрова: як містечко на Рівненщині повністю перейшло на альтернативні види палива
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Більше відео
Тертий пиріг: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Читати далі
Смак дитинства з приємними спогадами! Рецепт тертого пирога, який готувала чи не кожна мама
як обрати свічку
Читати далі
Щоб перемогти темряву навколо: які свічки придбати на випадок відсутності світла

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь