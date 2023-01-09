Подарунки рідним, які наблизять перемогу: підбірка товарів благодійності

Хоч свята майже закінчилися, ніколи не завадить обмінятися подарунками. Особливо якщо цією покупкою ти зможеш не просто зробити людині приємно, а й допомогти армії чи постраждалим від війни.

В Україні культура благодійності та взаємодопомоги вийшла на новий рівень від початку повномасштабного вторгнення. Волонтерами стали як звичайні люди, так і публічні особи та відомі бренди. Така тенденція зберігається й до нині.

Благодійний фонд Діти героїв допоміг зробити підбірку брендів та бізнесів, придбавши товари яких, ти зможеш допомогти людям, які працюють на перемогу, та тим, хто втратив через війну все.

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Худі від Aviatsiya Halychyny

Aviatsiya Halychyny — один з найпопулярніших українських брендів за кордоном. Від початку повномасштабного вторгнення він активно допомагає українцям.

Зокрема, на їхньому сайті можна помітити лінійку одягу, з якого частину прибутку бренд перераховує сім’ям загиблих героїв у Маріуполі.

Одним із товарів цієї лінійки є патріотичне чоловіче худі під назвою Операція Маріуполь, яке чудово доповнить гардероб у холодну пору року.

Воно на 77% складається з бавовни, тож подарунок може стати не тільки корисним, практичним та приємним, а ще й кумедним, бо “бавовни” мало не буває.

Блиск від Savrr Clothes

Цей бренд яскравого, блискучого та святкового одягу має благородну місію. Ні, не тільки подарувати унікальну сукню індивідуального пошиву, щоб ти неперевершено сяяла у ній.

Частину від прибутку бренд передає фонду Повернись живим, а також організаціям, що весь цей час рятують тварин та людей у скруті.

У арсеналі Savrr Clothes знайдеться образ на будь-який смак, настрій та подію: від романтичного та спокусливого до спокійного та вишуканого.

Футболки й лонгсліви Custom print

Принт-сервіс Custom print разом з БФ Діти героїв випускає футболки з малюнками дітей, які втратили під час війни когось із батьків і тепер перебувають під опікою фонду.

Малювання — це частина терапії для тих, хто ще не вміє виражати свої переживання словами. Усі кошти від продажу цих футболок йдуть на теплі речі вихованцям організації.

В’язані речі від Bandura Goods

В’язані речі — це найбільший тренд останніх сезонів. Окрім того, що можна бути іконою стилю з печворк-шарфами та балаклавами, які виготовляє засновниця бренду, є нагода допомагати тим, хто не має змоги заробляти — літнім людям.

Коли власниця не встигає зв’язати замовлені вироби сама, то залучає майстринь, які в цей час залишилися без роботи.

Ті в’яжуть квадрати за схемами, а головна майстриня зшиває їх у готовий виріб. Пріоритетно власниця Bandura Goods надає роботу тим, хто не може заробляти — літнім жінкам.

Філадельфія від Sushi Icons

Такий подарунок особливо спокусливий, адже можна не просто скуштувати витвір мистецтва у вигляді ідеально збалансованих ролів, а й допомогти дітям відновитися після втрати батьків на війні.

Sushi Icons передають у БФ Діти героїв по 10 грн з кожного рола Філадельфія. Крім того, бізнес постійно допомагає ЗСУ та іншим благодійникам.

Культурний мерч від ЦУМ та музею Гончара

Світшоти, чохли для телефонів та блокноти не звучать як геніальна ідея для подарунка. Але не тоді, коли це колаборація ЦУМ та музею Гончара. ТЦ і музей об’єдналися, щоб випустити лімітовану колекцію товарів.

Ця продукція — пряме втілення не тільки мистецтва, а й благородної місії. Адже 100% з продажів розподілять між збереженням колекції музею Гончара та на відновлення України.

Вистави для себе та ЗСУ в Театрі на Подолі

Українці мають продовжувати життя, інакше за що борються наші захисники? Тож сходити в театр — це завжди хороша ідея. Однак забувати не варто і про тих, завдяки кому похід у театр можливий.

Вистави в театрі на Подолі запустили вже 4 січня, тож саме час взяти квитки собі та коханим. Адже будь-який квиток у цьому театрі — це інвестиція у безоплатні покази для військових, яких регулярно запрошують на вистави.

Турбота про рослини від Feel the Plants

Домашнім рослинам, як і всьому живому, потрібен регулярний догляд. Але в умовах нестабільного постачання води та тепла їм нелегко, тож догляд треба особливий.

Якщо ти хочеш здивувати людину, яка обожнює домашні рослини, то хорошим подарунком стане консультація від Ірини з Feel the Plants. Відсоток з прибутку жінка жертвує на ЗСУ.

Курс зі створення назв та слоганів від Projector

Подарувати навчання — прагматично і нестандартно, проте однозначно принесе приємні враження людині, яка потребує розвитку в певному напрямі.

Навчальна платформа Projector зробила такий варіант подарунка ще приємнішим, організувавши цікавий дводенний інтенсив, з якого 50% від прибутку підуть на озброєння у фонд Повернись живим.

Він відбудеться 21 та 28 січня та вчитиме створювати правильні назви для брендів. У кожного учасника буде можливість вигадати геніальний слоган післявоєнної України або гасло для збору в соцмережах.

Залітай в IT разом з Mate Academy

Ще одна навчальна програма, яка не тільки подарує корисні навички та стане нагодою змінити професію, а й допоможе воїнам. Адже завдяки своїм курсам щомісяця компанія віддає ЗСУ $10 000.

Вартість навчання на цій платформі виправдана, адже тут не просто вводять в ІТ. Учням підказують, як шукати роботу під час війни, створюють гнучкі графіки для навчання тощо.

Курси для креативників від Skvot

Під час війни школа Skvot пропонує багато можливостей навчитися професій креативних індустрій, та не забуває при цьому підтримати ЗСУ.

Нещодавно вона допомогла організації KOLO закупити два тепловізори, а також регулярно підтримує фонд Повернись живим. У компанії є навіть власний штаб, який самостійно покриває потреби військових — від амуніції до великої техніки.

Вінтажна література від Libra Trade

З любов’ю до навчання може порівнятися лише любов до літератури, та ще й вінтажної. Частково асортимент у Libra Trade завозять з-за кордону, а частково забирають на розпродажах бібліотек.

На подарунок тут можна знайти щось по-справжньому магічне, старовинне та автентичне: вінтажні Поль Гоген чи Пітер Брейгель, журнали Антиквар та багато іншого.

Цікавитись українською культурою і шанувати книжки — це традиція сім’ї засновника Libra Trade. Та у сучасному світі настав час для нових традицій, наприклад, регулярних донатів. Libra Trade з радістю прийняла нову традицію, тож наприкінці місяця віддає частину прибутку на ЗСУ.

Розкіш від TWLV

Якщо ти знаєш людину, яка обожнює домашній затишок та має вишуканий смак, то забудь про декор з гіпермаркетів. Салон сучасного сервірування TWLV має різноманітний вибір відомих європейських брендів для декору та сервірування.

На виручені гроші він регулярно купує оснащення для Одеської ТРО і жертвує на ЗСУ. Тож ти не тільки можеш подарувати естетику для чиєїсь кухні. Таким подарунком ти продовжиш естетику знищення ворогів.

Етнічна кераміка від франківської майстрині

Продовжимо екскурс надзвичайними декоративними виробами для декору. Однак цього разу вони прикрашатимуть не дім, а тіло та естетичну натуру.

Майстриня Вікторія виготовляє автентичні каблучки з кераміки з мотивами українських фольклорних орнаментів. На них видніються маки, шипшина, косулі та інші.

Частина прибутку з цих прикрас вирушає у благодійні фонди, а незабаром Вікторія запустить регулярні пожертви на ЗСУ.

Шопер Karma is a Bitch від Katsurina

Ім’я Даші Кацуріної з’являлося не в одному ЗМІ, та здебільшого у скандальних заголовках. Доки хтось обговорює її особисте життя, дівчина не витрачає часу і розвиває власну справу.

Відтак у Даші є власний бренд одягу, за допомогою якого Кацуріна має змогу робити значний вклад у перемогу.

До прикладу, зараз діє благодійна акція на шопер під назвою Karma is a Bitch. Сутність акції полягає у тому, що 100% прибутку підуть у фонд Маша, який допомагає постраждалим цивільним та армії.

Якщо ти сумніваєшся, що дарувати подарунки під час війни — це хороша ідея, то за допомогою подібних товарів зможеш зробити комусь приємно без докорів сумління.

Між іншим, дарувати подарунки під час війни — це своєрідна терапія, деталі читай у матеріалі.

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