Польша планирует ввести туристический налог: какую сумму хотят брать с туристов

В Польше продвигается законопроект, который позволит городам и общинам вводить новый туристический сбор. Документ планируют вынести на рассмотрение Совета Министров в период между декабрем и январем.

Разработка деталей налога продолжается, а его окончательная ставка будет ориентироваться на опыт других европейских стран. При этом действующий курортный сбор сохранится, но муниципалитеты получат более широкий диапазон возможных сумм.

Польша также работает над запуском национальной платформы для бронирования жилья под названием Poland Travel. Правительство рассчитывает, что сервис станет конкурентом популярных международных площадок.

Платформа будет предлагать сертификаты качества для объектов размещения и более низкие цены для туристов.

Другие страны Европы тоже ужесточают правила

Польша — не единственное государство, которое пересматривает подход к туризму. В этом году повышение туристических налогов планируют в Испании, Греции и Италии.

Местные власти стремятся уменьшить чрезмерный поток посетителей и улучшить условия проживания для местных жителей.

