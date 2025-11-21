Польща планує запровадити туристичний податок: яку суму хочуть брати з туристів

У Польщі просувається законопроект, який дозволить містам та громадам запроваджувати новий туристичний збір. Документ мають винести на розгляд Ради Міністрів у період між груднем та січнем.

Розробка деталей податку триває, а його остаточна ставка орієнтуватиметься на досвід інших країн Європи. При цьому чинний курортний збір залишиться, але муніципалітети отримають ширший діапазон можливих сум.

Польща також працює над запуском національної платформи для бронювання житла під назвою Poland Travel. Уряд розраховує, що сервіс стане конкурентом популярних міжнародних майданчиків.

Платформа пропонуватиме сертифікати якості для об’єктів розміщення та нижчі ціни для туристів.

Інші країни Європи теж посилюють правила

Польща — не єдина держава, яка переглядає підхід до туризму. Цього року підвищення туристичних податків планують у Іспанії, Греції та Італії.

Тамтешня влада прагне зменшити надмірний наплив відвідувачів і покращити умови проживання для місцевих жителів

