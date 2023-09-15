Посетить место исторической славы, увидеть бескрайнее море и насладиться умеренным климатом. Мечта, не так ли? Если ты планируешь отпуск в конце осени и не знаешь, что именно выбрать — читай наш материал о Барселоне.

Какой будет погода в Барселоне в ноябре 2023, можно ли там купаться осенью и что взять с собой с одежды — рассказываем дальше.

Погода в Барселоне в ноябре

Обычно ноябрь в Барселоне является дождливым и ветреным месяцем. Также ноябрь является едва ли не менее теплым месяцем в течение года: среднесуточное количество солнечных часов в ноябре составляет чуть менее семи часов.

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В ноябре 2022 года наивысшая температура днем составляла 21,5ºС и 20ºС ночью, а самая низкая — 13ºС и 11,5ºС соответственно.

В этом году погода в Барселоне в ноябре обещает быть прохладной. Синоптики обещают среднюю температуру днем 17ºС, а ночью — около 13ºС.

Поэтому, выбирая одежду, возьми на отдых теплую одежду, дождевик и осеннюю обувь.

Отпуск по-испански: какой будет погода в Барселоне в ноябре 2023 / 2 Фотографии

Какая температура воды в Барселоне в ноябре

Вместе с тем в ноябре синоптики прогнозируют температуру воды около 18ºС.

Средняя температура воды в Барселоне в ноябре 2022 составила 19ºC. В то время как минимальная и максимальная температура воды в море достигала 17°C и 21°C соответственно.

Цены на отдых в Барселоне в ноябре

Отдыхать в Барселоне достаточно дорого: тур на одного взрослого человека на семь суток в четырех- или трехзвездочном отеле без питания обойдется в 38 тыс. грн.

Дешевле будет ехать в одиночку: арендовать апартаменты в Барселоне в ноябре 2023 можно от четырех с половиной тысяч гривен за пять ночей для одного взрослого, также есть варианты за десять тысяч гривен и более 50 тыс. грн.

Добраться до Барселоны можно из Варшавы или Кишинева. Билеты на самолет будут стоить от 983 грн и 3332 грн соответственно.

Какие места отдыха следует посетить в Испании, мы писали в нашем другом материале.

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