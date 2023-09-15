Відвідати місце історичної слави, побачити безкрає море та насолодитися помірним кліматом. Мрія, еге ж? Якщо ти плануєш відпустку наприкінці осені й не знаєш, що саме обрати — читай наш матеріал про Барселону.

Якою буде погода в Барселоні у листопаді 2023, чи можна там купатися восени та що взяти з собою з одягу — розповідаємо далі.

Погода в Барселоні у листопаді

Зазвичай листопад у Барселоні є дощовим та вітряним місяцем. Також листопад є чи не найменш теплим місяцем протягом року: середньодобова кількість сонячних годин в листопаді становить трохи менш як сім годин.

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У листопаді 2022 року найвища температура вдень становила 21,5ºС та 20ºС вночі, а найнижча — 13ºС та 11,5ºС відповідно.

Цього року погода у Барселоні в листопаді обіцяє бути прохолодною. Синоптики обіцяють середню температуру вдень 17ºС, а вночі — близько 13ºС.

Тож обираючи одяг, візьми на відпочинок теплий одяг, дощовик та осіннє взуття.

Відпустка по-іспанськи: якою буде погода в Барселоні у листопаді 2023 / 2 Фотографії

Яка температура води у Барселоні в листопаді

Разом з тим, у листопаді синоптики прогнозують температуру води близько 18ºС.

Середня температура води у Барселоні в листопаді 2022 року склала 19ºC. У той час як мінімальна і максимальна температура води в морі досягала 17ºC і 21ºC відповідно.

Ціни на відпочинок у Барселоні у листопаді

Відпочивати у Барселоні досить дорого: тур на одну дорослу людину на сім діб у чотири- або тризірковому готелі без харчування коштуватиме від 38 тис. грн.

Дешевше буде їхати самотужки: орендувати апартаменти у Барселоні в листопаді 2023 можна від чотирьох з половиною тисяч гривень за п’ять ночей для одного дорослого, також є варіанти за десять тисяч гривень та понад 50 тис. грн.

Дістатися Барселони можна з Варшави або Кишинева. Квитки на літак коштуватимуть від 983 грн та 3332 грн відповідно.

Які місця відпочинку варто відвідати в Іспанії, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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