Погода в Черновцах на месяц июль: как будет меняться температура и когда будет идти дождь

Фото Unsplash Во второй половине июля 2025 погода в Черновцах будет изменчивой, со всеми ее типичными настроениями — от приятного тепла до настоящей жары, от коротких дождей до яркого солнца. Подробный прогноз погоды по неделям на июль 2025 г. для города Черновцы — в материале. Погода на июль в Черновцах, 14-20 В середине месяца над Черновцами зависнет горячий воздух, который принесет теплый атмосферный фронт с юго-запада. В начале недели днем ожидается 28-30 градусов. Ночи также будут умеренно теплыми — около +16 градусов. Небо будет оставаться преимущественно ясным, хотя 16, 17 и 19 июля возможны краткие дожди, которые несколько охладят жару. Это влияние нового фронта, который принесет временное снижение температуры. Читать по теме Прогноз погоды во Львове на июль 2025: метеоменю лета Читай прогноз температур и возможных осадков во Львове на июль, какие дни будут самыми теплыми – в нашем материале Погода на июль в Черновцах, 21-27 Прогноз на следующие дни месяца показывает более спокойную погоду. В среду температура днем снизится до 23-25 градусов, и ночи станут несколько прохладнее — около 12-15 градусов.24 и 25 числа ожидаются кратковременные, довольно сильные дожди, которые будут приходить преимущественно вечером или ночью. Ветер в эти дни будет свежим, а жаркие атмосферные фронты уже менее активными. Wisemeteo Погода на июль в Черновцах, 28-31 С 28 по 31 число город будет находиться под влиянием атмосферного фронта, который принесет умеренное тепло. Днем температура будет колебаться в пределах 26-27 градусов тепла, а ночью будет стабильно держаться на отметке + 16. В понедельник возможен небольшой дождь. Ветер в этот день обещает быть умеренным, иногда с ощутимыми порывами. Итак, июль в Черновцах подарит полный набор летних впечатлений: освежающие дожди, жару и немного грозового драйва. Это будет время, когда стоит наслаждаться летними вечерами, быть готовыми к переменам в погоде и не забывать о панаме и бутылке воды — ведь природа готовит несколько по-настоящему жарких дней. Узнай также, какой прогнозируют погоду в Солотвино в июле, что взять с собой на курорт, чтобы быть готовым и к дождю, и к жаре. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Погода в Украине, Черновцы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter