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Погода в Черновцах на месяц июль: как будет меняться температура и когда будет идти дождь

Ольга Петухова, редактор сайта 14 июля 2025, 15:45
июль 2025 прогноз погоді черновцы
Фото Unsplash

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