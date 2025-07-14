Погода в Черновцах на месяц июль: как будет меняться температура и когда будет идти дождь

Во второй половине июля 2025 погода в Черновцах будет изменчивой, со всеми ее типичными настроениями — от приятного тепла до настоящей жары, от коротких дождей до яркого солнца.

Подробный прогноз погоды по неделям на июль 2025 г. для города Черновцы — в материале.

Погода на июль в Черновцах, 14-20

В середине месяца над Черновцами зависнет горячий воздух, который принесет теплый атмосферный фронт с юго-запада.

В начале недели днем ожидается 28-30 градусов. Ночи также будут умеренно теплыми — около +16 градусов.

Небо будет оставаться преимущественно ясным, хотя 16, 17 и 19 июля возможны краткие дожди, которые несколько охладят жару. Это влияние нового фронта, который принесет временное снижение температуры.

Погода на июль в Черновцах, 21-27

Прогноз на следующие дни месяца показывает более спокойную погоду. В среду температура днем снизится до 23-25 градусов, и ночи станут несколько прохладнее — около 12-15 градусов.

24 и 25 числа ожидаются кратковременные, довольно сильные дожди, которые будут приходить преимущественно вечером или ночью. Ветер в эти дни будет свежим, а жаркие атмосферные фронты уже менее активными.

Погода на июль в Черновцах, 28-31

С 28 по 31 число город будет находиться под влиянием атмосферного фронта, который принесет умеренное тепло. Днем температура будет колебаться в пределах 26-27 градусов тепла, а ночью будет стабильно держаться на отметке + 16.

В понедельник возможен небольшой дождь. Ветер в этот день обещает быть умеренным, иногда с ощутимыми порывами.

Итак, июль в Черновцах подарит полный набор летних впечатлений: освежающие дожди, жару и немного грозового драйва.

Это будет время, когда стоит наслаждаться летними вечерами, быть готовыми к переменам в погоде и не забывать о панаме и бутылке воды — ведь природа готовит несколько по-настоящему жарких дней.

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