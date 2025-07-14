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Погода у Чернівцях на місяць липень: як змінюватиметься температура і коли йтиме дощ

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Липня 2025, 15:45
липень 2025 прогноз погоди чернівці
Фото Unsplash

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