Погода у Чернівцях на місяць липень: як змінюватиметься температура і коли йтиме дощ

Фото Unsplash У другій половині липня 2025 року погода в Чернівцях буде мінливою, з усіма її типовими настроями — від приємного тепла до справжньої спеки, від коротких дощів до яскравого сонця. Детальний прогноз погоди по тижнях на липень 2025 року для міста Чернівці — у матеріалі. Погода на липень у Чернівцях, 14-20 число У середині місяця над Чернівцями зависне гаряче повітря, яке принесе теплий атмосферний фронт з південного заходу. На початку тижня вдень очікується 28-30 градусів. Ночі також будуть помірно теплими — близько +16 градусів. Небо лишатиметься переважно ясним, хоча 16, 17 та 19 липня можливі короткі дощі, які дещо охолодять спеку. Це вплив нового фронту, який принесе тимчасове незначне зниження температури. Читати на тему Прогноз погоди у Львові на липень 2025: метеоменю літа Читай прогноз температур і можливих опадів у Львові на липень, які дні будуть найтеплішими – в нашому матеріалі Погода на липень у Чернівцях, 21-27 число Прогноз на наступні дні місяця показує більш спокійну погоду. У середу температура вдень знизиться до 23-25 градусів, і ночі стануть дещо прохолоднішими — близько 12-15 градусів.24 та 25 числа очікуються короткочасні, доволі сильні дощі, що з’являтимуться переважно ввечері чи вночі. Вітер у ці дні буде свіжим, а спекотні атмосферні фронти — вже менш активними. Wisemeteo Погода на липень у Чернівцях, 28-31 число З 28 по 31 число місто перебуватиме під впливом атмосферного фронту, який принесе помірне тепло. Вдень температура коливатиметься в межах 26-27 градусів тепла, а вночі стабільно триматиметься на позначці + 16. У понеділок можливий невеликий дощ. Вітер у цей день обіцяє буде помірним, іноді з відчутними поривами. Отже, липень у Чернівцях подарує повний набір літніх вражень: дощі, спеку й трохи грозового драйву. Це буде час, коли варто насолоджуватись літніми вечорами, бути напоготові до змін у погоді та не забувати про капелюх і пляшку води — адже природа готує кілька по-справжньому гарячих днів. Дізнайся також, якою прогнозують погоду у Солотвині в липні, що взяти із собою на курорт, щоб бути готовим і до дощу, і до спеки. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Погода в Україні, Чернівці Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter