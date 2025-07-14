Погода у Чернівцях на місяць липень: як змінюватиметься температура і коли йтиме дощ

У другій половині липня 2025 року погода в Чернівцях буде мінливою, з усіма її типовими настроями — від приємного тепла до справжньої спеки, від коротких дощів до яскравого сонця.

Детальний прогноз погоди по тижнях на липень 2025 року для міста Чернівці — у матеріалі.

Погода на липень у Чернівцях, 14-20 число

У середині місяця над Чернівцями зависне гаряче повітря, яке принесе теплий атмосферний фронт з південного заходу.

На початку тижня вдень очікується 28-30 градусів. Ночі також будуть помірно теплими — близько +16 градусів.

Небо лишатиметься переважно ясним, хоча 16, 17 та 19 липня можливі короткі дощі, які дещо охолодять спеку. Це вплив нового фронту, який принесе тимчасове незначне зниження температури.

Погода на липень у Чернівцях, 21-27 число

Прогноз на наступні дні місяця показує більш спокійну погоду. У середу температура вдень знизиться до 23-25 градусів, і ночі стануть дещо прохолоднішими — близько 12-15 градусів.

24 та 25 числа очікуються короткочасні, доволі сильні дощі, що з’являтимуться переважно ввечері чи вночі. Вітер у ці дні буде свіжим, а спекотні атмосферні фронти — вже менш активними.

Погода на липень у Чернівцях, 28-31 число

З 28 по 31 число місто перебуватиме під впливом атмосферного фронту, який принесе помірне тепло. Вдень температура коливатиметься в межах 26-27 градусів тепла, а вночі стабільно триматиметься на позначці + 16.

У понеділок можливий невеликий дощ. Вітер у цей день обіцяє буде помірним, іноді з відчутними поривами.

Отже, липень у Чернівцях подарує повний набір літніх вражень: дощі, спеку й трохи грозового драйву.

Це буде час, коли варто насолоджуватись літніми вечорами, бути напоготові до змін у погоді та не забувати про капелюх і пляшку води — адже природа готує кілька по-справжньому гарячих днів.

Дізнайся також, якою прогнозують погоду у Солотвині в липні, що взяти із собою на курорт, щоб бути готовим і до дощу, і до спеки.

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