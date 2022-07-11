Путешествуете в Латвии? Рассказываем про самые модные наземные казино Риги

Азартные игры в Латвии имеют давнюю историю — после объявления о своей независимости в 1991 году открылось первое казино Рига в одноименной гостинице. С тех пор эта индустрия только развивается, придерживаясь строгих правил игорного законодательства. Однако точкой отсчета принято считать 1994 год, когда была создана Инспекция по азартным играм и лотереями, и с 1998 года все лицензии стали выдаваться единым органом.

Структурирование системы привело к появлению как отечественных, так и зарубежных операторов. А конкуренция сделала свое дело — каждый владелец старался улучшить свое заведение, чтобы привлечь туда больше посетителей. Сегодня только в одной столице Латвии — Риге — не менее десяти крупных казино, не считая небольших игорных залов.

Мы решили создать небольшой рейтинг самых модных рижских казино, в которых можно не только сыграть в покер и рулетку, но и отлично отдохнуть.

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Olympic Voodoo Casino

Olympic Voodoo Casino — самое крупнейшее казино Балтики, которое предлагает полный комплекс развлечений. Здесь можно найти сотни популярных игровых автоматов, десятки столов с блэкджеком, рулеткой, покером и баккара.

Также Olympic Voodoo Casino является единственной точкой приема ставок на спорт в Риге. Посетители получают все азартные развлечения в одном месте!

Что касается части досуга, то в Olympic заскучать не получится. Помимо стандартных баров и ресторанов, здесь постоянно играет живая музыка, проходят тематические вечеринки и другие развлекательные мероприятия.

И все это дополняется первоклассным обслуживанием и потрясающим антуражем одного из первых казино Латвии.

Royal Casino Spa & Hotel Resort

Название Royal Casino Spa & Hotel Resort говорит само за себя. Это казино с элегантным дизайном и массой возможностей для отдыха.

Если игроки приходят за порцией азарта, они могут получить его в сотнях игровых автоматах, за столами рулетки, блэкджека и самых разных видах покера.

В казино стоят столы для лимитных игр, 5-ти и 7-карточного Стада, Омахи и других разновидностей покера.

Вторая часть казино более впечатляющая. В Royal Casino Spa & Hotel Resort есть люкс-номера, спа, бассейны, фитнес-клубы, ночные клубы, рестораны, бары и концертный зал.

Посетители выделяют клуб Studio 69, который известен на всю Ригу, а также регулярные концерты известных групп. Royal Casino неоднократно называли лучшим азартным заведением Латвии.

Casino 777

Старейшему казино Латвии также есть чем похвастаться. Casino 777 сочетает в себе традиции и инновации — в зале легко можно увидеть легендарные игры от Novomatic и более современные аппараты на различные тематики.

За столами рулетки и блэкджека всегда шумно и весело, а в отдельной комнате можно сесть за более спокойные кэш-столы с европейскими бизнесменами.

Особая фишка Casino 777 — полное сопровождение игроков. Всего пара звонков и вам закажут авиабилеты из любой точки мира, встретят в аэропорту, покажут самые интересные места латвийской столицы, поселят в 5-звездочный отель и будут каждый день возить вас в казино.

Это заведение можно назвать одним из самых модных мест для туристов, но местные игроки захаживают с завидной частотой.

Dimants

Казино Dimants работает в Риге почти с 1994 года, а пару лет назад бренд объединился с Alladin’s, чтобы предложить игрокам более комфортные условия, современные игровые автоматы и больше столов для настольных развлечений.

В Димантсе царит особая атмосфера — в казино есть специальные комнаты, где игровые автоматы объединены со спорт-баром!

Можно сидеть за любимым слотом и одновременно сделать ставку на прямую трансляцию матча любимой команды. В этом же помещении есть бар с лучшими коктейлями и бильярдные столы, на которых можно скоротать время во время перерыва.

Посетители отмечают дружелюбную обстановку Dimants, превосходный сервис и приятный дизайн.

Klondaika

Вы приходите в казино, чтобы поиграть в игровые автоматы? А как насчет мексиканской кухни или боксерского поединка? Все это предлагает казино Klondaika, которая работает в Риге и еще 15-ти городах Латвии.

Klondaika — уникальное место, так как сочетает в себе самые необычные развлечения и первоклассное казино с большим выбором автоматов и столов для настольных игр.

Большая часть посетителей приходит насладиться атмосферой и поучаствовать в интересных мероприятиях.

Отметим, что боксерский поединок вовсе не шутка — здесь можно легко взять перчатки и выйти на ринг!

Ригу часто называют латвийским Лас-Вегасом — столица приятно удивляет туристов разнообразностью своих казино. В одном можно спокойно отдохнуть и послушать живую музыку, в другом вам окажут потрясающий сервис, в третьем можно оторваться на сумасшедшей вечеринке.

Чтобы определить для себя самое модное и лучшее казино, стоит посетить их все.

Напоминаем, что пока во все казино допускаются игроки, достигшие 18-летнего возраста, однако в ближайшие пару лет планку могут повысить до 21 года.

Кстати, Рига славится не только своими развлечениями в казино, интересной архитектурой и историей. Город стоит на берегу волшебного Рижского залива Балтийского моря. А раньше мы рассказывали о том, куда в этом году можно уехать отдыхать в отпуск на море-2022.