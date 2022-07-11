Подорожуєте у Латвії? Розповідаємо про наймодніші наземні казино Риги

Азартні ігри в Латвії мають давню історію — після оголошення своєї незалежності в 1991 році відкрилося перше казино Рига в однойменному готелі. З того часу ця індустрія тільки розвивається, дотримуючись суворих правил грального законодавства. Однак точкою відліку заведено вважати 1994, коли була створена Інспекція з азартних ігор і лотереями, і з 1998 всі ліцензії стали видаватися єдиним органом.

Структурування системи спричинило появу як вітчизняних, і зарубіжних операторів. А конкуренція зробила свою справу — кожен власник намагався покращити свій заклад, аби залучити до нього більше відвідувачів. Сьогодні лише в одній столиці Латвії — Ризі — не менше десяти великих казино, за винятком невеликих гральних залів.

Ми вирішили створити невеликий рейтинг наймодніших ризьких казино, в яких можна не лише зіграти в покер та рулетку, але й чудово відпочити.

Зараз також дивляться

Olympic Voodoo Casino

Olympic Voodoo Casino – найбільше казино Балтики, яке пропонує повний комплекс розваг. Тут можна знайти сотні популярних гральних автоматів, десятки столів з блекджеком, рулеткою, покером та баккара.

Також Olympic Voodoo Casino є єдиною точкою прийому ставок на спорт у Ризі. Відвідувачі отримують усі азартні розваги в одному місці!

Що стосується частини дозвілля, то в Olympic занудьгувати не вийде.

Крім стандартних барів та ресторанів, тут постійно грає жива музика, відбуваються тематичні вечірки та інші розважальні заходи. І все це доповнюється першокласним обслуговуванням та приголомшливим антуражем одного з перших казино Латвії.

Royal Casino Spa & Hotel Resort

Назва Royal Casino Spa & Hotel Resort говорить сама за себе. Це казино з елегантним дизайном та масою можливостей для відпочинку.

Якщо гравці приходять за порцією азарту, вони можуть отримати його в сотнях ігрових автоматах, за столами рулетки, блекджека та різних видів покеру.

У казино стоять столи для лімітних ігор, 5-ти та 7-карткового Стада, Омахи та інших різновидів покеру.

Друга частина казино вражаюча. Royal Casino Spa & Hotel Resort є люкс-номери, спа, басейни, фітнес-клуби, нічні клуби, ресторани, бари та концертний зал.

Відвідувачі виділяють клуб Studio 69, який відомий на всю Ригу, а також регулярні концерти відомих гуртів. Royal Casino неодноразово називали найкращим азартним закладом Латвії.

Casino 777

Найстаршому казино Латвії також є чим похвалитися. Casino 777 поєднує в собі традиції та інновації – в залі легко можна побачити легендарні ігри від Novomatic та сучасніші апарати на різні тематики.

За столами рулетки та блекджека завжди шумно та весело, а в окремій кімнаті можна сісти за спокійніші кеш-столи з європейськими бізнесменами.

Особлива фішка Casino 777 – повний супровід гравців. Усього кілька дзвінків і вам замовлять авіаквитки з будь-якої точки світу, зустрінуть в аеропорту, покажуть найцікавіші місця латвійської столиці, поселять у 5-зірковий готель та щодня возитимуть вас у казино.

Цей заклад можна назвати одним із наймодніших місць для туристів, але місцеві гравці заходять із завидною частотою.

Dimants

Казино Dimants працює в Ризі майже з 1994 року, а кілька років тому бренд об’єднався з Alladin’s, щоб запропонувати гравцям комфортніші умови, сучасні гральні автомати та більше столів для настільних розваг.

У Дімантсі панує особлива атмосфера – у казино є спеціальні кімнати, де гральні автомати поєднані зі спорт-баром!

Можна сидіти за улюбленим слотом та одночасно зробити ставку на пряму трансляцію матчу улюбленої команди.

У цьому ж приміщенні є бар з найкращими коктейлями та більярдні столи, на яких можна скоротити час під час перерви. Відвідувачі відзначають доброзичливу обстановку Dimants, чудовий сервіс та приємний дизайн.

Klondaika

Ви приходите в казино, щоб пограти в ігрові автомати? А як щодо мексиканської кухні чи боксерського поєдинку? Все це пропонує казино Klondaika, яка працює в Ризі та ще 15 містах Латвії.

Klondaika – унікальне місце, оскільки поєднує в собі найнезвичайніші розваги та першокласне казино з великим вибором автоматів та столів для настільних ігор. Більшість відвідувачів приходить насолодитися атмосферою і взяти участь у цікавих заходах.

Зазначимо, що боксерський поєдинок зовсім не жарт – тут можна легко взяти рукавички та вийти на ринг!

Ригу часто називають латвійським Лас-Вегасом — столиця приємно вражає туристів різноманітністю своїх казино. В одному можна спокійно відпочити й послухати живу музику, в іншому вам нададуть чудовий сервіс, в третьому можна відірватися на шаленій вечірці.

Щоб визначити для себе наймодніше та найкраще казино, варто відвідати їх усі.

Нагадуємо, що поки що у всі казино допускаються гравці, які досягли 18-річного віку, однак у найближчі кілька років планку можуть підвищити до 21 року.

До речі, Рига славиться не лише своїми розвагами у казино, цікавою архітектурою й історію. Місто стоїть на березі чарівної Ризької затоки Балтійського моря. А раніше ми розповідали про те, куди цьогоріч можна поїхати відпочивати у відпустку на море-2022.