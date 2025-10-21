Карпаты и пограничная зона: что нужно знать перед походом в горы

Некоторые туристические маршруты Карпат проходят по территории пограничной зоны, поэтому попасть туда можно только с официального разрешения.

О том, какие документы необходимы и как оформить разрешение, рассказал подполковник Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда — начальник пресс-службы, в интервью 24 Каналу.

Какие документы нужны для похода возле границы

Прежде всего, отметил Заруднев, каждый турист должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность — паспорт или ID-карту.

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения обязательно нужен также воинский учетный документ, — подчеркнул представитель пограничного отряда.

Кроме того, чтобы законно находиться в пограничной зоне, необходимо получить письменное разрешение начальника пограничного отряда, на территории которого вы планируете находиться.

Если вы планируете поход на территории Мукачевского пограничного отряда — обращайтесь к его начальнику. Если это Черновицкий участок — тогда к руководителю Черновицкого отряда, — уточнил Заруднев.

Как получить разрешение в пограничную зону

Подать заявление на разрешение можно двумя способами: лично или в электронном формате.

В случае онлайн-обращения ответ приходит в виде QR-кода с цифровой подписью руководителя пограничного органа. Такой документ имеет такую же юридическую силу, как и письменное разрешение.

— Разрешение нужно не только для походов в горы, но и для проживания, работы или любого пребывания в пределах пограничной полосы. Это вопрос безопасности и контроля, чтобы избежать недоразумений или случайного пересечения границы, — подчеркнул подполковник.

Где получить разрешение

В зависимости от области, в которую вы планируете отправиться, обращаться нужно к начальнику соответствующего пограничного отряда.

Так, например, если поход запланирован в пределах Черновицкой области, разрешение нужно получать в Черновицком пограничном отряде.

Для Закарпатья соответствующим подразделением является Мукачевский пограничный отряд.

В других регионах разрешение выдает орган охраны государственной границы, который отвечает за тот участок, где будет проходить маршрут.

Зачем это нужно

Оформление разрешения — не просто формальность. Часть Карпат находится непосредственно возле государственной границы с Румынией, Польшей, Венгрией и Словакией.

В условиях военного положения контроль на таких территориях усилен, поэтому пограничники должны знать, кто и с какой целью находится в зоне.

Это вопрос не запретов, а безопасности. Люди, которые планируют отдых, должны делать это ответственно. Если все оформлено правильно, поход в горы пройдет спокойно, — подытожил Игорь Заруднев.

