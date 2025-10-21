Карпати та прикордонна зона: що потрібно знати перед походом у гори

Деякі туристичні маршрути Карпат проходять територією прикордонної зони, тому потрапити туди можна лише з офіційним дозволом.

Про те, які документи потрібно мати й як отримати дозвіл, розповів підполковник Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону — начальник пресслужби, в інтерв’ю 24 Каналу.

Які документи потрібні для походу поблизу кордону

Передусім, зазначив Заруднєв, кожен турист має мати при собі документ, що посвідчує особу — паспорт або ID-картку.

Для чоловіків віком від 18 до 60 років у період дії воєнного стану обов’язково потрібен ще й військово-обліковий документ, — наголосив представник прикордонного загону.

Крім того, щоб законно перебувати у прикордонній зоні, потрібно отримати письмовий дозвіл керівника прикордонного загону, на території якого ви плануєте перебувати.

— Якщо ви плануєте похід на території Мукачівського прикордонного загону — звертайтеся до його начальника. Якщо це Чернівецька ділянка — тоді до керівника Чернівецького загону, — уточнив Заруднєв.

Як отримати дозвіл у прикордонну зону

Подати заяву на дозвіл можна двома способами: особисто або в електронному форматі.

У разі онлайн-звернення відповідь надходить у вигляді QR-коду з цифровим підписом керівника прикордонного органу. Такий документ має таку ж юридичну силу, як і письмовий дозвіл.

— Дозвіл потрібен не лише для походів у гори, а й для проживання, роботи або будь-якого перебування в межах прикордонної смуги. Це питання безпеки й контролю, щоб уникнути непорозумінь або випадкового перетину кордону, — підкреслив підполковник.

Де отримати дозвіл

Залежно від області, до якої ви плануєте вирушити, звертатися потрібно до начальника відповідного прикордонного загону.

Так, наприклад, якщо похід заплановано у межах Чернівецької області, дозвіл потрібно отримувати в Чернівецькому прикордонному загоні.

Для Закарпаття відповідним підрозділом є Мукачівський прикордонний загін.

В інших регіонах дозвіл видає орган охорони державного кордону, що відповідає за ту ділянку, де проходитиме маршрут.

Навіщо це потрібно

Оформлення дозволу — не просто формальність. Частина Карпат знаходиться безпосередньо біля державного кордону з Румунією, Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

В умовах воєнного стану контроль на таких територіях посилено, тому прикордонники мають знати, хто і з якою метою перебуває в зоні.

Це питання не заборон, а безпеки. Люди, які планують відпочинок, мають робити це відповідально. Якщо все оформлено правильно, похід у гори пройде спокійно, — підсумував Ігор Заруднєв.

Головне фото: 7 прикордонний Карпатський загін.

Читай також: відпочинок серед гір, куди поїхати у Карпатах та що подивитись – інші цікаві локації для тебе.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!