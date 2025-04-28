Пророческое письмо из Титаника: документ, предсказавший катастрофу, был продан за рекордную сумму

Письмо, написанное одним из пассажиров Титаника, полковником Арчибальдом Грейси, было продано на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов (400 тысяч долларов).

Анонимный покупатель заплатил за документ в пять раз больше стартовой цены — 60 тысяч фунтов.

Это письмо считается пророческим, ведь в нем Грейси, находившийся на борту Титаника, пишет своему знакомому, что, по его словам, следовало бы “подождать до конца путешествия”, прежде чем делать выводы относительно “замечательного судна”.

Письмо было написано 10 апреля 1912 года, когда Грейси только сошел на борт Титаника в Саутгемптоне.

Через пять дней после этого, 15 апреля, корабль затонул после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике, унеся жизни более 1,5 тысячи человек.

Арчибальд Грейси был среди пассажиров первого класса на борту Титаника.

Письмо было отправлено из ирландского порта Квинстаун (ныне Кобх) 11 апреля 1912 года, а уже на следующий день его получил Лондон.

Это письмо стало самым дорогим среди всех документов, связанных с Титаником, когда-либо продававшихся на аукционах.

Грейси оставил глубокий след в истории Титаника, ведь он также написал книгу Правда о Титанике, где поделился своими воспоминаниями об ужасах той ночи. В книге он описывает, как выжил, выбравшись на перевернутую шлюпку в ледяной воде.

Большинство людей, которым удалось попасть на спасательные шлюпки, умерли от переохлаждения и истощения.

Сам Грейси пережил кораблекрушение, но его здоровье сильно пострадало от переохлаждения и травм. 2 декабря 1912 года он впал в кому, а через два дня скончался от осложнений.

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