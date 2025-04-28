Пророчий лист з Титаніка: документ, що передбачав катастрофу, продали за рекордну суму

Лист, написаний одним із пасажирів Титаніка, полковником Арчибальдом Грейсі, був проданий на аукціоні за рекордні 300 тисяч фунтів (400 тисяч доларів).

Анонімний покупець заплатив за документ у п’ять разів більше стартової ціни — 60 тисяч фунтів.

Цей лист вважається пророчим, адже в ньому Грейсі, який перебував на борту Титаніка, пише своєму знайомому, що, за його словами, варто було б “зачекати до кінця подорожі”, перш ніж робити висновки щодо “чудового судна”.

Лист було написано 10 квітня 1912 року, коли Грейсі тільки-но зійшов на борт Титаніка у Саутгемптоні.

Через п’ять днів після цього, 15 квітня, корабель затонув після того, як натрапив на айсберг у Північній Атлантиці, забравши життя більше ніж 1,5 тисячі осіб.

Арчибальд Грейсі був серед пасажирів першого класу на борту Титаніка. Лист було відправлено з ірландського порту Квінстаун (тепер Керрі) 11 квітня 1912 року, а вже наступного дня його отримав Лондон. Цей лист став найдорожчим серед всіх документів, пов’язаних з Титаніком, які коли-небудь продавалися на аукціонах. Грейсі залишив глибокий слід в історії Титаніка, адже він також написав книгу Правда про Титанік, де поділився своїми спогадами про жахи тієї ночі. У книзі він описує, як вижив, вибравшись на перевернутий човен у крижаній воді. Більшість людей, яким вдалося потрапити на рятувальні човни, померли від переохолодження та виснаження. Сам Грейсі пережив кораблетрощу, але його здоров’я сильно постраждало від переохолодження та травм. 2 грудня 1912 року він впав у кому, а через два дні помер від ускладнень. Раніше Вікна вже пропонували список захоплюючих фільмів-катастроф, що занурять глядачів у світ природних і техногенних катастроф. Ознайомся з нашою підбіркою фільмів, які не можна пропустити.

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