Невероятные, но “бесхозные”? Памятники архитектуры Украины —состояние, реставрирует ли их страна и куда идут деньги

Два месяца назад Вікна-новини направили запрос в Министерство культуры и информационной политики о финансировании, планах государства по реставрации и реконструкции памятников архитектуры.
Наконец, мы получили ответы от каждой областной военной администрации относительно памятников — о финансировании, владельцах, текущем состоянии и планах работы.
Теперь можем рассказать, выделялись ли на это бюджетные и иностранные деньги, куда они потрачены, а какие памятники остаются без охраны государства и владельцев.
Знать, на что идут бюджетные деньги, важно. Но еще более важно следить, как именно они тратятся.
Ниже мы приводим список достопримечательностей из предыдущих материалов и полученную информацию от местных ОВА/ОГА:
Поскольку область не имеет прав пользования, реставрационные работы проводиться не могут. Ровенская ОГА неоднократно обращалась в Минобороны Украины с просьбой передать земельный участок для обустройства туристической инфраструктуры и реставраций.
В 2021 году облгосадминистрация обращалась в исполнительный комитет Лиманского общества о взятии на баланс здания. Деньги на реставрацию не предусмотрены.
Ивано-Франковская ОВА сообщила, что в области действует региональная комплексная программа Культура Ивано-Франковской области на 2022-2026 годы, по которой предусмотрено финансирование ремонтно-реставрационных работ наследия.
Завершается адаптация бывшей обсерватории к потребностям высокогорного спасательного центра при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества.
По соглашению, ЕС планирует выделить 1 млн. 53 тыс. евро на восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп-Иван.
Ранее мы рассказывали о заброшенных памятниках архитектуры по Украине.
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