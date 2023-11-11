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Невероятные, но “бесхозные”? Памятники архитектуры Украины —состояние, реставрирует ли их страна и куда идут деньги

Анастасия Грубрина, журналист сайта 11 ноября 2023, 20:00
Реставрація пам'яток архітектури в Україні: на що були витрачені бюджетні кошти
Фото: Instagram

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