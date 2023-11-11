Невероятные, но “бесхозные”? Памятники архитектуры Украины —состояние, реставрирует ли их страна и куда идут деньги

Два месяца назад Вікна-новини направили запрос в Министерство культуры и информационной политики о финансировании, планах государства по реставрации и реконструкции памятников архитектуры.

Наконец, мы получили ответы от каждой областной военной администрации относительно памятников — о финансировании, владельцах, текущем состоянии и планах работы.

Теперь можем рассказать, выделялись ли на это бюджетные и иностранные деньги, куда они потрачены, а какие памятники остаются без охраны государства и владельцев.

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Знать, на что идут бюджетные деньги, важно. Но еще более важно следить, как именно они тратятся.

Реставрация памятников архитектуры в Украине: на что были потрачены бюджетные деньги

Ниже мы приводим список достопримечательностей из предыдущих материалов и полученную информацию от местных ОВА/ОГА:

Реставрация не предусмотрена

Таракановский форт — принадлежит к освобожденному военному имуществу Министерства обороны Украины и состоит на учете и балансе КЭО г. Ровно.

Поскольку область не имеет прав пользования, реставрационные работы проводиться не могут. Ровенская ОГА неоднократно обращалась в Минобороны Украины с просьбой передать земельный участок для обустройства туристической инфраструктуры и реставраций.

Костел Святой Клары — охранный номер 34. В 2023 году финансирование ремонтно-реставрационных работ не предусмотрено.

Собор Пресвятой Троицы в Лиманском — памятник архитектуры и градостроительства местного значения. “Есть бесхозным имуществом”.

В 2021 году облгосадминистрация обращалась в исполнительный комитет Лиманского общества о взятии на баланс здания. Деньги на реставрацию не предусмотрены.

Костел Успения Девы Марии в Буденце — реставрация за бюджетные деньги невозможна, ведь памятник не состоит ни на государственном учете, ни под охраной и не имеет правового статуса памятника архитектуры (только что обнаруженного, местного или национального значения).

Часовня-усыпальница семьи Подгорских в с. Антонов — является памятником архитектуры местного значения №82-Ко. Охранный договор отсутствует. Информация о реставрации объекта отсутствует.

Усадьба Штамма — только что обнаруженная достопримечательность архитектуры, коммунальная собственность Киева. Владельцы памятки отказались подписывать охранный договор, в котором предполагалось проведение реставрации объекта.

Дворец Залесского — памятник архитектуры национального значения № 925. Реставрация по состоянию на 18.10.2023 не проводилась.

Костёл Матери Божьей Ченстоховской в с. Демня — памятник архитектуры местного значения №7006-ЛВ. Владелец отсутствует. Деньги на реставрацию не предусмотрены.

Костёл Успения Богородицы в с. Белый Камень — памятник архитектуры национального значения ох.№430. Владелец отсутствует, деньги на реставрацию не предусмотрены.

Костел Св. Марии Магдалины в с. Волков — памятник архитектуры местного значения ох.№1946-м. Владелец отсутствует. Деньги на реставрацию не предусмотрены.

Руины костёла в с. Скварява — не внесен в список памятников. Владелец отсутствует. Деньги на реставрацию не предусмотрены.

Костел Святого Николая в Выжнянах — памятник архитектуры национального значения ох. №432. Владелец отсутствует. Деньги на реставрацию не предусмотрены.

Часовня Матери Божьей Королевы Короны Польской — не внесена в список памятников. Владелец отсутствует. Деньги на реставрацию не предусмотрены.

Костёл Матери Божьей Неустанной Помощи в Сороцком — не внесен в список памятников. Владельца нет, нуждается в немедленной реставрации.

Костел Св. Антония в с. Лосяч — памятник местного значения №391. Последний раз реставрации проводились в 2008 году.

Костел Успения Девы Марии в Язловце — памятник архитектуры национального значения №660. Владелец не определен. Нуждается в срочной реставрации.

Часовня семьи Блажиевских в Язловце — памятник местного значения №1843. Владелец не определен. Нуждается в реставрации.

Червоногородский замок-дворец в с. Нырков — памятник местного значения №467, владелец — Залещицкое благочиние Тернопольской епархии ПЦУ. Нуждается в реставрации.

Усыпальница Понинских в с. Нырков — памятник местного значения №535, владелец не определен. Нуждается в реставрации.

Выделены средства

Костел Святого Антония и монастырь бернардинцев в с. Гвоздец — памятник культуры национального значения, охранный № 250-Н.

Ивано-Франковская ОВА сообщила, что в области действует региональная комплексная программа Культура Ивано-Франковской области на 2022-2026 годы, по которой предусмотрено финансирование ремонтно-реставрационных работ наследия.

Костел Святого Марка в Варяже — памятник архитектуры национального значения №495. Подана заявка на финансирование реставрации из государственного бюджета из программы Велике будівництво в направлении Большая реставрация.

Костел Всех Святых в с. Годовица — памятник архитектуры национального значения ох. №470. Владелец отсутствует. Начата подготовка сметы на реставрацию.

Восстанавливается за деньги иностранных инвесторов

Обсерватория на горе Поп-Иван — памятник архитектуры местного значения, охранный номер 474. В управлении Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Завершается адаптация бывшей обсерватории к потребностям высокогорного спасательного центра при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества.

По соглашению, ЕС планирует выделить 1 млн. 53 тыс. евро на восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп-Иван.

Реставрация проведена/длится

Имение Остен-Сакена — не имеет статуса памятника архитектуры. Дворец передан местной религиозной общине, которая самостоятельно занимается реставрацией здания.

Костел Святой Троицы в Соколовке — не внесен в список памятников. Владелец отсутствует. Начата реставрация на средства Caritas Spes Lviv Archdiocese и Архиепископа Митрополита Львовского Мечислава Мокщицкого.

Подгорецкий замок — памятник архитектуры национального значения №412. Начата реставрация за счет бюджета программы Большое строительство в направлении Большая реставрация.

Костёл Воздвижения Честного Креста в с. Великое Колодно — не внесен в список памятников. Местная община УГКЦ занимается восстановлением за собственные деньги.

Костёл Архистратига Михаила в с. Старая Соль — памятник архитектуры национального значения ох. №1428. Общество РКЦ восстанавливает памятку за собственные средства.

Костел Святого Шарбеля в Байковцах — памятник местного значения, охранный номер 635. В последние два года были проведены комплексные реставрационные работы.

Костел Святой Анны в с. Толстое — памятник местного значения №637/1. Произведены частичные реставрационные работы.

Ранее мы рассказывали о заброшенных памятниках архитектуры по Украине.

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