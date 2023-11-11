Неймовірне, але “безхазяйне”? Пам’ятки архітектури України — в якому стані, чи реставрує їх держава та куди ідуть кошти

Два місяці тому Вікна-новини надіслали запит у Міністерство культури та інформаційної політики про фінансування, плани держави щодо реставрації та реконструкції пам’яток архітектури.
Нарешті ми отримали відповіді від кожної обласної військової адміністрації щодо пам’яток — про фінансування, власників, поточний стан та плани роботи.
Тож тепер можемо розповісти, чи виділялися на це бюджетні й іноземні кошти, куди їх витрачено, а які пам’ятки залишаються без охорони держави та власників.
Знати, на що йдуть бюджетні кошти, важливо. Але ще важливіше — слідкувати, як саме вони витрачаються.
Нижче ми наводимо перелік пам’яток з попередніх матеріалів та отриману інформацію від місцевих ОВА/ОДА:
Оскільки область не має прав користування, реставраційні роботи проводитися не можуть. Рівненська ОДА неодноразово зверталася до Міноборони України з проханням передати земельну ділянку для облаштування туристичної інфраструктури та реставрацій.
У 2021 році облдержадміністрація зверталася до виконавчого комітету Лиманської громади про взяття на баланс споруди. Коштів на реставрацію не передбачено.
Івано-Франківська ОВА повідомила, що в області діє регіональна комплексна програма Культура Івано-Франківщини на 2022-2026 роки, якою передбачено фінансування ремонтно-реставраційних робіт спадщини.
Завершується адаптація колишньої обсерваторії до потреб високогірного рятувального навчального центру за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва.
Згідно з угодою, ЄС планує виділити 1 млн 53 тис. євро на відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван.
Раніше ми розповідали про занедбані пам’ятки архітектури по Україні.
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