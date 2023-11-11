Неймовірне, але “безхазяйне”? Пам’ятки архітектури України — в якому стані, чи реставрує їх держава та куди ідуть кошти

Два місяці тому Вікна-новини надіслали запит у Міністерство культури та інформаційної політики про фінансування, плани держави щодо реставрації та реконструкції пам’яток архітектури.

Нарешті ми отримали відповіді від кожної обласної військової адміністрації щодо пам’яток — про фінансування, власників, поточний стан та плани роботи.

Тож тепер можемо розповісти, чи виділялися на це бюджетні й іноземні кошти, куди їх витрачено, а які пам’ятки залишаються без охорони держави та власників.

Зараз також дивляться

Знати, на що йдуть бюджетні кошти, важливо. Але ще важливіше — слідкувати, як саме вони витрачаються.

Реставрація пам’яток архітектури в Україні: на що були витрачені бюджетні кошти

Нижче ми наводимо перелік пам’яток з попередніх матеріалів та отриману інформацію від місцевих ОВА/ОДА:

Реставрація не передбачена

Тараканівський форт — належить до вивільненого військового майна Міністерства оборони України та перебуває на обліку та балансі КЕВ м. Рівне.

Оскільки область не має прав користування, реставраційні роботи проводитися не можуть. Рівненська ОДА неодноразово зверталася до Міноборони України з проханням передати земельну ділянку для облаштування туристичної інфраструктури та реставрацій.

Костел Святої Клари — охоронний номер 34. У 2023 році фінансування ремонтно-реставраційних робіт не передбачено.

Собор Пресвятої Трійці у Лиманському — пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення. “Є безхазяйним майном”.

У 2021 році облдержадміністрація зверталася до виконавчого комітету Лиманської громади про взяття на баланс споруди. Коштів на реставрацію не передбачено.

Костел Успіння Діви Марії у Буденці — реставрація за бюджетні кошти неможлива, адже пам’ятка не перебуває ані на державному обліку, ані під охороною та не має правового статусу пам’ятки архітектури (щойновиявленого, місцевого чи національного значення).

Каплиця-усипальниця родини Підгорських в с. Антонів — є пам’яткою архітектури місцевого значення №82-Ко. Охоронний договір відсутній. Інформації про реставрацію об’єкта немає.

Садиба Штамма — є щойно виявленою пам’яткою архітектури, комунальною власністю Києва. Власники пам’ятки відмовилися підписувати охоронний договір, у якому передбачалося проведення реставрації об’єкта.

Палац Залеського — пам’ятка архітектури національного значення № 925. Реставрація станом на 18.10.2023 не проводилася.

Костел Матері Божої Ченстоховської у с. Демня — пам’ятка архітектури місцевого значення №7006-ЛВ. Власник відсутній. Коштів на реставрацію не передбачено.

Костел Успіння Богородиці у с. Білий Камінь — пам’ятка архітектури національного значення ох.№430. Власник відсутній, коштів на реставрацію не передбачено.

Костел Св. Марії Магдалини у с. Вовків — пам’ятка архітектури місцевого значення ох.№1946-м. Власник відсутній. Коштів на реставрацію не передбачено.

Руїни костелу у с. Скварява — не внесено до переліку пам’яток. Власник відсутній. Коштів на реставрацію не передбачено.

Костел Святого Миколая у Вижнянах — пам’ятка архітектури національного значення ох. №432. Власник відсутній. Коштів на реставрацію не передбачено.

Каплиця Матері Божої Королеви Корони Польської — не внесено до переліку пам’яток. Власник відсутній. Коштів на реставрацію не передбачено.

Костел Матері Божої Неустанної Помочі у Сороцькому — не внесено до переліку пам’яток. Власника немає, потребує негайної реставрації.

Костел Св. Антонія у с. Лосяч — пам’ятка місцевого значення №391. Востаннє реставрації проводилися у 2008 році.

Костел Успіння Діви Марії у Язловці — пам’ятка архітектури національного значення №660. Власника не визначено. Потребує термінової реставрації.

Каплиця родини Блажійовських у Язловці — пам’ятка місцевого значення №1843. Власника не визначено. Потребує реставрації.

Червоногородський замок-палац у с. Нирків — пам’ятка місцевого значення №467, власник — Заліщицьке благочиння Тернопільської єпархії ПЦУ. Потребує реставрації.

Усипальниця Понінських у с. Нирків — пам’ятка місцевого значення №535, користувача не визначено. Потребує реставрації.

Виділено кошти

Костел Святого Антонія та монастир бернардинів у с. Гвіздець — пам’ятка культури національного значення, охоронний № 250-Н.

Івано-Франківська ОВА повідомила, що в області діє регіональна комплексна програма Культура Івано-Франківщини на 2022-2026 роки, якою передбачено фінансування ремонтно-реставраційних робіт спадщини.

Костел Святого Марка у Варяжі — пам’ятка архітектури національного значення №495. Подана заявка на фінансування реставрації з державного бюджету з програми Велике будівництво у напрямі Велика реставрація.

Костел Усіх Святих у с. Годовиця — пам’ятка архітектури національного значення ох. №470. Власник відсутній. Почато виготовлення кошторису на реставрацію.

Відновлюється коштом іноземних інвесторів

Обсерваторія на горі Піп Іван — пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 474. Перебуває в управлінні Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Завершується адаптація колишньої обсерваторії до потреб високогірного рятувального навчального центру за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва.

Згідно з угодою, ЄС планує виділити 1 млн 53 тис. євро на відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван.

Реставрація проведена/триває

Маєток Остен-Сакена — не має статусу пам’ятки архітектури. Палац передано місцевій релігійній громаді, яка самостійно займається реставрацією будівлі.

Костел Святої Трійці у Соколівці — не внесено до переліку пам’яток. Власник відсутній. Розпочата реставрація за кошти Caritas Spes Lviv Archdiocese та Архієпископа Митрополита Львівського Мечислава Мокщицького.

Підгорецький замок — пам’ятка архітектури національного значення №412. Розпочата реставрація за кошти бюджету з програми Велике будівництво у напрямі Велика реставрація.

Костел Воздвиження Чесного Хреста у с. Велике Колодно — не внесено до переліку пам’яток. Місцева громада УГКЦ займається відновленням за власні кошти.

Костел Архистратига Михайла у с. Стара Сіль — пам’ятка архітектури національного значення ох. №1428. Громада РКЦ відновлює пам’ятку за власні кошти.

Костел Святого Шарбеля у Байківцях — пам’ятка місцевого значення, охоронний номер 635. Протягом останніх двох років були проведені комплексні реставраційні роботи.

Костел Святої Анни у с. Товсте — пам’ятка місцевого значення №637/1. Проведені часткові реставраційні роботи.

Раніше ми розповідали про занедбані пам’ятки архітектури по Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.