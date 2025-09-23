Резкое похолодание в Украине: в каких регионах ожидают первые заморозки

В Украине на горизонте — настоящее арктическое вторжение: уже в среду, 24 сентября, погода резко изменится, сильно похолодает.

В каких регионах первые холода будут наиболее ощутимы, и какой период охватит похолодание — в материале.

Резкое похолодание в Украине

Синоптики прогнозируют, что уже 24 сентября, в среду, холодный воздух с Севера вытеснит тёплый южный. Он будет двигаться волной с запада, постепенно накрывая центральные и северные регионы.

Например, в Черкасской, Винницкой, Сумской, Черниговской, Киевской и ряде других областей Украины температура может упасть сразу на 8-10 градусов.

Облачность будет сдерживать прогревание земли, а сильный ветер ещё больше усилит ощущение холода. Дневная температура будет колебаться между +14° и +19°. На следующий день холода достигнут восточных регионов.

Холодный воздух задержится и 26-27 сентября, когда на смену арктическому циклону придёт антициклон Petralilly. Он подарит солнечные дни, но уже с по-осеннему прохладной погодой. Ночами столбики термометров опустятся до +2°…+7°.

Слабые ночные заморозки на грунте возможны на Севере Украины, в большинстве западных, восточных и центральных областей. Мороз пощадит только Закарпатье и южные регионы.

Источник: Украинский гидрометцентр.

