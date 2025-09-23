Резкое похолодание в Украине: в каких регионах ожидают первые заморозки

В Украине на горизонте — настоящее арктическое вторжение: уже в среду, 24 сентября, погода резко изменится, сильно похолодает.
В каких регионах первые холода будут наиболее ощутимы, и какой период охватит похолодание — в материале.
Резкое похолодание в Украине
Синоптики прогнозируют, что уже 24 сентября, в среду, холодный воздух с Севера вытеснит тёплый южный. Он будет двигаться волной с запада, постепенно накрывая центральные и северные регионы.
Например, в Черкасской, Винницкой, Сумской, Черниговской, Киевской и ряде других областей Украины температура может упасть сразу на 8-10 градусов.
Облачность будет сдерживать прогревание земли, а сильный ветер ещё больше усилит ощущение холода. Дневная температура будет колебаться между +14° и +19°. На следующий день холода достигнут восточных регионов.
Холодный воздух задержится и 26-27 сентября, когда на смену арктическому циклону придёт антициклон Petralilly. Он подарит солнечные дни, но уже с по-осеннему прохладной погодой. Ночами столбики термометров опустятся до +2°…+7°.
Слабые ночные заморозки на грунте возможны на Севере Украины, в большинстве западных, восточных и центральных областей. Мороз пощадит только Закарпатье и южные регионы.
Источник: Украинский гидрометцентр.
Узнайте, почему в холода мерзнут ноги, какие болезни могут усиливать этот синдром и что делать, чтобы согреться.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!