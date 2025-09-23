Різке похолодання в Україні: в яких регіонах очікують перші заморозки

В Україні на горизонті — справжнє арктичне вторгнення: вже в середу, 24 вересня, погода різко зміниться, сильно похолодає.

В яких регіонах перші холоди будуть найбільш відчутними, і який період охопить похолодання — у матеріалі.

Різке похолодання в Україні

Синоптики прогнозують, що вже 24 вересня, у середу, холодне повітря з Півночі витіснить тепле південне. Воно рухатиметься хвилею з заходу, поступово накриваючи центральні та північні регіони.

Наприклад, у Черкаській, Вінницькій, Сумській, Чернігівській, Київській та низці інших областей України температура може впасти одразу на 8-10 градусів.

Хмарність стримає прогрівання землі, а сильний вітер іще більше додасть відчуття холоду. Денна температура коливатиметься між +14° та +19°. Наступного дня холоди дістануться східних регіонів.

Холодне повітря затримається і впродовж 26-27 вересня, коли на зміну арктичному циклону прийде антициклон Petralilly. Він подарує сонячні дні, але вже з по-осінньому прохолодною погодою. Ночами стовпчики термометрів опускатимуться до +2°…+7°.

Слабкі нічні заморозки на ґрунті можливі на Півночі України, в більшості західних, східних і центральних областей. Мороз помилує лише Закарпаття та південні регіони.

Джерело: Український гідрометцентр.

