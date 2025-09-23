Стиль життя Подорожі та натхнення

Різке похолодання в Україні: в яких регіонах очікують перші заморозки

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Вересня 2025, 12:35 2 хв.
різке похолодання в україні
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь