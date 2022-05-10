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Сакуры и парад тюльпанов во время войны. В Днепре расцвела аллея розовых деревьев

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 10 мая 2022, 09:00
У Дніпрі розцвіли сакури та тюльпани

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