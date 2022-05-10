Сакуры и парад тюльпанов во время войны. В Днепре расцвела аллея розовых деревьев

В Днепре наконец-то можно полюбоваться невероятными сакурами и тюльпанами. Парк у одного из университетов города ежегодно весной становится местом паломничества жителей и гостей. В этом году аллея сакур зацвела на три недели позже обычного.

Розовые деревья зацвели одновременно, так что полюбоваться и пофотографировать весеннюю красоту приходят целыми семьями.

Для 30-летнего Игоря это цветение особенное. Говорит, помнит четыре года назад именно на день рождения дочери цвели сакуры. С тех пор деревья ежегодно становятся все больше и красивее.

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И семья приходит сюда уже втроем — с 4-летней Анной.

— Это чудо природы. Деревья стали больше и шире. Красивее! Вот сирена недавно кончилась. Мы и пришли. Хочется верить и в приближение победы нашего народа, говорит днепрянин Игорь.

На другой стороне аллеи фотографируется пара 21-летних студентов Алексея и Светланы. Они в конце марта убегали машиной из Мариуполя. Говорят, вторично пришли в этот роскошный сад, потому что хочется отдохнуть от мыслей о родном городе.

— Три недели сидели в блокаде и решили, что больше терпеть этого нельзя. И с моими родителями уехали. Потому что тяжело. Моя квартира цела — только одно стекло выбило миной, — рассказывает Алексей.

Студенты говорят — весна в Мариуполе всегда была ранней. Но полюбоваться ею в этом году не успели. И, наверное, уже не получится.

— Возвращаться нам некуда. Принципы не разрешали оставаться. И недостаток всего очень удручал, — с грустью констатирует Светлана.

И добавляет:

— У нас в Мариуполе у моря тоже высадили сакуры, но мы их уже не смогли увидеть. У нас город стал очень красивым. Большие деньги в него вкладывали. Но сейчас мы все потеряли.







На фотосессию из Павлограда на аллею сакур приехала и 27-летняя София.

Девушка говорит, каждый год видела у друзей прекрасные весенние фото и, наконец, сама здесь.

Раньше видела такое только за границей.

— Для людей это хорошая возможность отвлечься. Это хоть на минутку помогает. Потому что война — это грустно и плохо. Мы в тылу, и мы должны сохранять спокойствие, работать и поддерживать наши Вооруженные силы.

У жителей и гостей Днепра есть несколько недель устроить яркую фотосессию, ведь именно столько еще будут цвести сакуры.

Раньше мы рассказывали, как Харьковчане озеленяют город во время войны. Работники коммунальных предприятий занимаются этим долго, так что умеют удивить яркими узорами на клумбах.