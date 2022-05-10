Сакури та парад тюльпанів під час війни. У Дніпрі розквітла алея рожевих дерев

У Дніпрі нарешті можна помилуватися неймовірними сакурами та тюльпанами. Парк біля одного з університетів міста щороку навесні стає місцем паломництва жителів та гостей. Цьогоріч алея сакур зацвіла на три тижні пізніше, ніж зазвичай.

Рожеві дерева заквітнули одночасно, тож помилуватися та пофотографувати весняну красу приходять цілими родинами.

Для 30-річного Ігоря це цвітіння особливе. Каже, пам’ятає, як чотири роки тому саме на день народження доньки квітли сакури. З того часу дерева щороку стають все більшими та красивішими.

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І родина приходить сюди уже втрьох — із 4-річною Анною.

— Це диво природи. Дерева стали більшими й ширшими. Красивішими! От сирена недавно закінчилася. Ми й прийшли. Хочеться вірити й в наближення перемоги нашого народу, — каже дніпрянин Ігор.

На іншій стороні алеї фотографується пара 21-річних студентів Олексія та Світлани. Вони наприкінці березня тікали автівкою з Маріуполя. Кажуть — вдруге прийшли у цей розкішний сад, бо хочеться відпочити від думок про рідне місто.

— Три тижні сиділи в блокаді й вирішили, що більше терпіти цього не можна. І з моїми батьками виїхали. Бо важко. Моя квартира ціла — лише одне скло вибило міною, – розповідає Олексій.

Студенти кажуть — весна у Маріуполі завжди була ранньою. Але помилуватися нею цьогоріч не встигли. І, мабуть, уже й не вийде.

— Вертатися нам нема куди. Принципи не дозволяли лишатися. І нестача всього дуже пригнічувала, — із сумом констатує Світлана.

І додає:

— У нас у Маріуполі біля моря теж висадили сакури, але ми вже їх не змогли побачити. У нас місто стало дуже красивим. Великі гроші у нього вкладали. Але тепер ми все втратили.







На фотосесію із Павлограда на алею сакур приїхала і 27-річна Софія.

Дівчина каже, щороку бачила у друзів прекрасні весняні фото і врешті сама тут.

Раніше бачила таке тільки закордоном.

— Для людей це хороша нагода відволіктися. Це хоч на якусь хвильку допомагає. Бо війна – це сумно і погано. Ми в тилу, і ми повинні зберігати спокій, працювати й підтримувати наші Збройні сили.

У жителів та гостей Дніпра ще є кілька тижнів влаштувати яскраву фотосесію, адже саме стільки ще цвістимуть сакури.

Раніше ми розповідали, як Харків’яни озеленюють місто під час війни. Працівники комунальних підприємств займаються цим довго, тож вміють здивувати яскравими візерунками на клумбах.