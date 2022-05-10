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Сакури та парад тюльпанів під час війни. У Дніпрі розквітла алея рожевих дерев

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 10 Травня 2022, 09:00
У Дніпрі розцвіли сакури та тюльпани

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