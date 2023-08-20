Комфорт местных жителей превыше всего: какие самые удобные города для жизни в мире в 2023 году

С каждым годом мировая динамика и требования к комфортной жизни меняются. Однако существуют города, которые неизменно остаются на пике рейтингов благодаря своему сочетанию культуры, инфраструктуры и инноваций.

В 2023 году, на фоне глобальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся — эти города смогли оставаться островком, где местами можно почувствовать настоящий комфорт и гармонию.

Подробнее о том, какие именно города считаются лучшими для проживания в 2023 году, рассказали журналисты BBC.

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Вена, Австрия

Столица Австрии неоднократно возглавляла рейтинг по индексу комфортности проживания. Временно Вена теряла эту позицию только в 2021 году из-за пандемии, когда музеи и рестораны были закрыты.

С отличными показателями стабильности, здравоохранения, образования и инфраструктуры, Вена остается идеальным местом для жизни своих жителей.

Мельбурн, Австралия

Как Мельбурн, так и Сидней восстановили свои позиции в ТОП-10 после того, как они упали в рейтинге из-за пандемии коронавируса. Сейчас они занимают третье и четвертое место соответственно.

Мельбурн был отмечен самой высокой оценкой в Австралии за культуру и окружающую среду. Именно эти аспекты жители города особенно ценят.

Ванкувер, Канада

В целом три канадских города, включая Калгари и Торонто, вошли в десятку лучших в этом году. Однако Ванкувер выделился, заняв пятое место благодаря высоким показателям культуры и окружающей среды. Эти черты жители Ванкувера особенно ценят и подчеркивают их, говоря о комфорте города.

Осака, Япония

Осака занимает десятое место в списке и является единственным городом из Азии в десятке. Город получил самые высокие показатели по стабильности, здравоохранению и образованию.

Учитывая рост стоимости жизни во всем мире, доступность Осаки является большим преимуществом для ее жителей.

Окленд, Новая Зеландия

Окленд, который разделяет десятое место с Осакой, поскольку эти два города набрали одинаковое количество баллов, сделал большой скачок в рейтинге, поднявшись более чем на 25 позиций с прошлого года.

Такой резкий скачок обусловлен, в том числе и поздним ослаблением ограничений после пандемии, продолжавшихся до сентября 2022 года.

Кроме идеального рейтинга образования, Окленд также имеет высокие показатели в сфере культуры и окружающей среды, что подтверждается отзывами жителей.

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